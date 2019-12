Alior w nowej strategii postawi na szybki wzrost, przedstawi plany co do wypłaty dywidendy

Alior Bank w strategii na lata 2020-2022 będzie chciał kontynuować szybki, organiczny wzrost i przedstawi w niej plany co do wypłaty dywidendy. Bank nie wyklucza emisji obligacji podporządkowanych i sekurytyzacji portfeli leasingowych - poinformował PAP Biznes prezes Alior Banku Krzysztof Bachta.

"W nowej strategii chcemy kontynuować szybki, organiczny wzrost. Pracujemy nad tym, aby był on oparty na dobrych fundamentach i budował długoterminową wartość dla banku oraz akcjonariuszy" - powiedział Bachta.

"W ramach strategii będziemy poszukiwać instrumentów wspierających finansowanie naszych potrzeb w zakresie kapitału podporządkowanego. Warto będzie wykorzystać taki dodatkowy kapitał do wcześniejszego wykupu obligacji – czym bliższy termin zapadania tych obligacji, tym mniejsza jest ich efektywność w kontekście pokrycia kapitału. Wówczas bardziej opłaca się wyemitować nowe obligacje o dłuższych terminach zapadalności. Będziemy także pracowali nad kolejną sekurytyzacją portfeli w spółce leasingowej" - dodał.

Prezes podtrzymał, że nowa strategia na lata 2020-2022 zostanie zaprezentowana w I kwartale 2020 roku.

„Wraz ze strategią opublikujemy politykę kapitałową banku na najbliższe lata, gdzie przedstawimy m.in. plany banku co do wypłaty dywidendy" - powiedział Bachta. Alior Bank do tej pory nie wypłacał dywidendy.

Prezes poinformował, że w 2019 roku istotnie został przebudowywany model biznesowy banku i większa część tych prac została już zrealizowana.

W segmencie detalicznym bank widzi rosnącą liczbę tzw. klientów relacyjnych i liczy, że dzięki rosnącej bazie klientów i ich zwiększonej aktywności, przychody banku będą dużo stabilniejsze i będą pochodziły ze znacznie większej liczby źródeł niż tylko pożyczka gotówkowa.

"Zmiany w segmencie detalicznym są kompleksowe – począwszy od konstrukcji produktów po systemy motywacyjne i systemy wynagrodzeń dla placówek franczyzowych. Chcemy, by nasze przychody w segmencie detalicznym były jeszcze bardziej zdywersyfikowane" - powiedział Bachta.

"W części korporacyjnej wprowadziliśmy nową politykę oceny ryzyka kredytowego – poprawiliśmy związane z tym procesy na każdym etapie. W tym segmencie zależy nam również na zwiększeniu tzw. cross-sellingu. Naszym głównym celem jest zwiększenie przychodów pozakredytowych. Odpowiednio do tego dostosowaliśmy systemy motywacyjne" - dodał. (PAP Biznes)

seb/ ana/