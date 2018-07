Akcje CCC wciąż tanieją. Kurs poniżej 200 zł

CCC podało dziś informację o przejęciu sklepu internetowego DeeZee. Akcje spółki jednak wciąż tanieją i straciły już blisko jedną trzecią od historycznego szczytu. Na CCC ciąży m.in. wyraźny spadek dynamiki wzrostu przychodów i obniżenie perspektywy ratingu kredytowego.

Spółka CCC poinformowała, że przejmie ponad 51 proc. udziałów w DeeZee za 13 mln zł i zamierza stopniowo zwiększać swe udziały do 100 proc. w ciągu 5 lat. DeeZee działa na polskim internetowym rynku damskiego obuwia od 2005 roku. Dzięki umowie DeeZee skorzysta m.in. ze wsparcia CCC, aby poszerzyć swój asortyment i przyśpieszyć wzrost swej sprzedaży.

Nie jest to transakcja odosobniona, kilka dni temu CCC podawało chociażby szczegóły dotyczące innego, znacznie większego, przejęcia spółki Adler International za 77 mln zł. Plany ciągłej ekspansji jednak nie są w stanie zatrzymać giełdowych spadków. Kurs CCC przełamał już kolejną psychologiczną barierę 200 zł za akcję i schodzi tym samym do najniższego poziomu od początku 2017 roku. Łącznie, od historycznego szczytu, akcje CCC potaniały już o ponad 30 proc.

Warto również zwrócić uwagę na bardzo wysokie obroty na akcjach CCC. Już na poprzedniej sesji były one najwyższe spośród wszystkich spółek na GPW, dziś jest podobnie i jak dotąd CCC z ponad 48 mln zł obrotu również przewodzi temu zestawieniu.

Rozczarowująca dynamika przychodów

Jednym z powodów tak gwałtownej przeceny jest wyraźnie słabnąca dynamika wzrostu przychodów spółki. W czerwcu 2018 roku wyniosły one 405,4 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 7,9 proc., rok temu w tym samym okresie wzrost wynosił jednak aż 38,9 proc.

Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych CCC w czerwcu wyniosły 331,2 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 7,5 proc (rok temu wzrost o 33,9 proc.).

Obniżona perspektywa ratingu kredytowego

Coraz większy udział w przychodach posiada natomiast sprzedaż online. Przychody CCC w kanale internetowym w czerwcu wyniosły bowiem 71,2 mln zł (+36,7 proc. rdr). W zeszłym roku wzrost w tym sektorze wynosił jednak aż 130,3 proc., po części było to jednak efektem bardzo niskiej bazy.

Sytuacji nie poprawia również fakt obniżenia ratingu kredytowego przez EuroRating ze stabilnej na negatywną. „Na zmianę perspektywy ratingu kredytowego dla CCC SA najistotniejszy wpływ miało pogorszenie struktury pasywów spółki, jakie nastąpiło w ciągu kilku ostatnich kwartałów. Pomimo przeprowadzonej w 2017 roku emisji nowych akcji, udział kapitału własnego na koniec I kwartału 2018 r. obniżył się do historycznego minimum na poziomie 31,6 proc. Do najwyższego dotychczas poziomu 51 proc. wzrosła jednocześnie relacja łącznych zobowiązań netto do rocznych przychodów ze sprzedaży" – podano w komunikacie.

„Na ocenę ryzyka kredytowego CCC negatywnie wpływa obecnie również pogarszająca się w ostatnim czasie marża wyniku netto, na którą ujemny wpływ mają m.in. systematycznie rosnące koszty finansowe” – dodano.

EuroRating wziął także pod uwagę osłabienie w ostatnim czasie generowanych przez CCC przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. W połączeniu z utrzymywaniem się wysokich nakładów inwestycyjnych przyczynia się to bowiem do generowania przez spółkę w ciągu ostatnich kwartałów ujemnych wolnych przepływów pieniężnych.

Adam Hajdamowicz