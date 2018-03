Zysk netto 11 bit studios spadł rdr do 3,51 mln zł w 2017 r.

11bit Studios odnotowało 3,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 12,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 7,52 mln zł wobec 14,13 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 19,19 mln zł w 2017 r. wobec 27,02 mln zł rok wcześniej.

"W IV kwartale 2017 roku spółka miała blisko 7,75 mln zł przychodów, 5,27 mln zł zysku operacyjnego i niespełna 3,98 mln zł zysku netto. Wymienione liczby, dotyczące zarówno IV kwartału, jak i całego 2017 roku, były słabsze niż rok wcześniej na co wpływ miały dwa czynniki. Spółka zdecydowała we wrześniu 2017 roku o przesunięciu premiery »Frostpunka« na 2018 rok przez co przychody z tego źródła przeszły na rok kolejny" - czytamy w komunikacie.

"Luki tej nie udało się zapełnić mimo bardzo dobrej, daleko lepszej niż oczekiwaliśmy, sprzedaży gry »This War of Mine«. Drugim czynnikiem, który miał negatywny wpływ na wyniki spółki w poprzednim roku były niekorzystne, z jej punktu widzenia, zmiany na międzynarodowych rynkach walutowych" - powiedział prezes Grzegorz Miechowski, cytowany w komunikacie.

11 bit studios, z uwagi na duży udział aktywów pieniężnych denominowanych w walutach obcych, jest narażone na wahania kursowe. Z tego tytułu wyniki spółki za 2017 rok zostały obciążone wysokimi kosztami finansowymi z tytułu przeszacowania wartości posiadanych aktywów, które to koszty wyniosły łącznie ponad 3,4 mln zł.

"W dużej części miały niegotówkowy charakter i nie uszczupliły posiadanych przez spółkę zasobów pieniężnych" - podkreślił Miechowski.

Na koniec grudnia 2017 roku 11 bit studios miało na kontach blisko 28,2 mln zł gotówki i jej ekwiwalentów oraz dodatkowo ponad 3 mln zł ulokowane w jednostkach udziałowych TFI o bezpiecznym profilu.

"To oznacza, że łączne zasoby pieniężne spółki, dzięki ścisłej kontroli kosztów, wzrosły o ponad 7 proc. w porównaniu z końcem 2016 roku, mimo rosnących nakładów na produkcję gier i rozwój działalności wydawniczej – stwierdził prezes spółki.

Według Miechowskiego, 2018 rok będzie dla 11 bit studios rokiem przełomowym.

"Przed nami kwietniowa premiera »Frostpunka«. W kolejnych miesiącach do sprzedaży trafią też »Moonlighter« i »Children of Morta«, czyli gry z naszego wydawnictwa, których potencjał komercyjny oceniamy wysoko. Mocno wierzymy, że wymienione tytuły spodobają się graczom co przełoży się pozytywnie na ich sprzedaż a w konsekwencji również na nasze wyniki finansowe" - oświadczył prezes.

Oczekuje, że bieżący rok będzie rekordowy w historii 11 bit studios. "Mocno wierzymy, że tegoroczne premiery potwierdzą naszą pozycję jako liczącego się gracza w branży gier komputerowych na świecie" - podsumował przedstawiciel 11 bit studios.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 3,42 mln zł wobec 11,81 mln zł zysku rok wcześniej.

11bit Studios to producent gier na platformy stacjonarne i mobilne. Spółka przeniosła się z NewConnect na rynek główny GPW w grudniu 2015 r.