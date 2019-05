Żona Bezosa odda połowę "rozwodowych" pieniędzy

Umowa rozwodowa uczyniła ją trzecią na liście najbogatszych kobiet na świecie. Teraz ponad połowę z majątku odda na cele charytatywne. Mowa o MacKenzie Bezos, żonie twórcy Amazona.

W ramach umowy rozwodowej MacKenzie Bezos otrzyma 35 mld dolarów. Ze szczegółowych zapisów wynika, że otrzyma ona 4 proc. akcji w Amazonie (stworzonym przez Jeffa Bezosa rok po ślubie), które zgodnie z szacunkami są warte około 35,6 mld dolarów. Zrezygnowała za to udziałów w dzienniku "The Washington Post" oraz w Blue Origin z sektora kosmicznego.

Jak podaje CNN, świat obiegła wiadomość, że MacKenzie Bezos podpisała "przyrzeczenie do dobroczynności" [w oryg. Giving Pledge]. W ramach tej inicjatywy, zapoczątkowanej przez Warrena Buffetta, najbogatsi ludzie świata zobowiązują się do przeznaczenia części swoich majątków na cele dobroczynne albo za życia, albo w testamentach.

Jeff Bezos pochwalił żonę na Twitterze, pisząc, że jest dumny z jej działalności filantropijnej, i zachęcił do dalszego działania.

MacKenzie is going to be amazing and thoughtful and effective at philanthropy, and I’m proud of her. Her letter is so beautiful. Go get ‘em MacKenzie. https://t.co/S2gLLBQyRQ