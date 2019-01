Zmiany w ochronie praw lokatorów od kwietnia 2019 r.

Wyższy czynsz, weryfikacja dochodu najemcy czy uszczelnienie zasad przyznawania mieszkań komunalnych to zmiany, które obejmą lokatorów za sprawą wejścia w życie noweli ustawy o ochronie prawa lokatorów.

Prace nad ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego były reakcją na trwający już od lat deficyt mieszkań w publicznym zasobie lokali mieszkalnych. Nowe przepisy w całości miały wejść w życie 1 stycznia 2018 r., jednak ze względu na niektóre zapisy budzące wątpliwość termin został przesunięty na 21 kwietnia 2019 r.

Zapewnienie najemcom lokalu zamiennego oraz pokrycie kosztów przeprowadzki

Istotnym punktem zmian, jakie zaproponowano w ustawie o ochronie prawa lokatorów, było wydłużenie do 31 grudnia 2019 r. okresu, w którym na gminie ma spoczywać obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego. Rozumie się przez to również pokrycie kosztów ewentualnej przeprowadzki, jeśli dojdzie do rozbiórki budynku czy jego remontu. Przepis ten ma jednak dotyczyć najemców, którzy opłacali czynsz regulowany w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie ustawy. Zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami ochrona lokatorów miała trwać do końca 2017 r.

Wysokość dochodu może zamieszać

Nowela ustawy zakłada również wprowadzenie cyklicznej weryfikacji dochodów najemców. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów na gminie spoczywał obowiązek regulowania zasad polityki czynszowej. To gmina ustalała stawki czynszu z tytułu najmu lokali mieszkalnych czy warunki jego obniżenia.

Pod tym względem obowiązki gmin się nie zmienią. Zostaną jednak wprowadzone uszczelnienia, a mianowicie cykliczna weryfikacja dochodów najemców. Przewiduje się, że najemca będzie zobowiązany do składania pisemnej deklaracji dotyczącej wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego. Częstotliwość weryfikacji i kryteria dochodowe ma określać samodzielnie rada gminy, jednak kontrole nie mają być częstsze niż co 2,5 roku. W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, tj. średni miesięczny dochód w przeliczeniu na osobę, czynsz może ulec podwyższeniu.

Dodatkowo przewidziane jest zastosowanie nowych przepisów wyłącznie do umów zawartych po podejściu w życie zmian. Oznacza to, że kontrole czy ewentualne podwyżki czynszu nie wpłyną na warunki najmu lokali w przypadku umów zawartych wcześniej.

Obawy lokatorów przed wzrostem dochodów

Wiele miast boryka się z problemem deficytu mieszkań dla najuboższych. Gminy nie posiadały instrumentów prawnych, które pozwalałby prowadzić prawidłową gospodarkę mieszkaniową. To może się nieco zmienić z chwilą wejścia w życie noweli ustawy. Nowe przepisy przewidują weryfikację dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe. W praktyce może to oznaczać podwyższanie czynszu najemcy, którego sytuacja materialna od czasu przyznania mieszkania się poprawiła. Natomiast ubożsi będą płacić niższy czynsz. Ostatecznie o kształcie zmian zadecydują gminy, co budzi obawy lokatorów. Może bowiem dojść zarówno do podwyżek czynszu, jak i do obniżenia progów dochodowych uwzględnianych przy przyznawaniu lokali komunalnych. W związku z czym osoby, które na dzień dzisiejszy mogą ubiegać się jeszcze o przyznanie mieszkania z gminnego zasobu, takiej możliwości mogą nie mieść w najbliższej przyszłości, ponieważ okaże się, że przestały spełniać kryterium dochodowe.

Katarzyna Rostkowska