Zmarł Michał Borowski, były naczelny architekt Warszawy

Michał Borowski, naczelny architekt m.st. Warszawy w latach 2003-2006, współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich, Stadionu Narodowego zmarł w poniedziałek. Miał 70 lat. O jego śmierci poinformowało Muzeum Powstania Warszawskiego w mediach społecznościowych.

Michał Borowski urodził 24 kwietnia 1950 r. w Warszawie, studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu w Sztokholmie. W 1974 ukończył studia na Wydziale Architektury Królewskiej Politechniki w Sztokholmie.

Od 1967 r. pracował jako architekt w Sztokholmie, był wykładowcą na Wydziale Architektury Królewskiej Politechniki w Sztokholmie. W latach 1976-2003 pracował w przedsiębiorstwach budowlanych i projektowych działających w Szwecji, Portugalii, Niemczech i Polsce. W latach 1993-95 wykładał w studium podoktoranckim Akademii Wojskowej w Petersburgu oraz w podyplomowym Studium Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury PW.

18 sierpnia 2003 r. został powołany na stanowisko Naczelnego Architekta Miasta Stołecznego Warszawy. Od 31 sierpnia 2006 r. był w Urzędzie m. st. Warszawy koordynatorem odpowiedzialnym za pracę biur Funduszy Europejskich, Geodezji i Katastru, Naczelnego Architekta Miasta i Stołecznego Konserwatora Zabytków. Dymisję otrzymał w grudniu 2006 r., po objęciu funkcji prezydenta Warszawy przez Hannę Gronkiewicz-Waltz, w związku z likwidacją urzędu Naczelnego Architekta.

23 lipca 2007 r. został szefem gabinetu politycznego w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Nadzorował m.in. przygotowania do Euro 2012. 4 października 2007 r. minister sportu i turystyki Elżbieta Jakubiak powołała go na prezesa zarządu Narodowego Centrum Sportu. 6 sierpnia 2008 r. podał się do dymisji.

Był członkiem Związku Architektów Szwedzkich, Związku Szwedzkich Budowniczych oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich.

"Smutny dzień dla @warszawa. Odszedł Michał Borowski - były Główny Architekt Miasta. Wielki miłośnik i przyjaciel stolicy" – napisał na Twitterze Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

"Zmarł Michał Borowski. Patriota, renesansowy umysł. Współtwórca i inicjator projektów Muzeum Powstania Warszawskiego @1944pl Stadionu Narodowego, Muz. Historii Żydów Polskich i innych. Przyjaciel L. Kaczyńskiego i A. Michnika. Człowiek, który przekraczał granice. Żegnaj, Michale!" - napisał w tym samym medium poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal.

"To był architekt z krwi i kości. Podniósł rolę architektury w mieście, za jego czasów stanowisko naczelnego architekta miasta było bardzo znaczące. To potem nie było kontynuowane, szkoda. Człowiek poza podziałami, rozmawiał ze wszystkimi. Był człowiekiem architektury, a nie polityki, dobro Warszawy leżało mu na sercu" – powiedział o zmarłym Dariusz Figura, warszawski radny PiS cytowany przez "Gazetę Wyborczą". (PAP)

