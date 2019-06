Kiedy zamiana mieszkania komunalnego będzie przymusowa

Od kwietnia 2019 roku obowiązują nieco bardziej restrykcyjne zasady wynajmu mieszkań komunalnych. Jedna z nich obliguje lokatorów do opuszczenia zbyt dużego lokalu.

Niedawne zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów wzbudzają dość duże kontrowersje. Dzieje się tak, mimo że rząd zrezygnował z najbardziej śmiałych pomysłów (zakładających m.in. zakaz przejmowania komunalnego lokum po zmarłym), a także ograniczył zakres stosowania wielu nowych przepisów tylko do umów najmu zawieranych po 21 kwietnia 2019 r. Jeden z niedawno wprowadzonych pomysłów ma stanowić receptę na problem dotyczący zajmowania zbyt dużych mieszkań przez jednego lokatora. W pewnych sytuacjach określonych przez przepisy takiego użytkownika mieszkania komunalnego będzie czekała przymusowa wyprowadzka do mniejszego „M”. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili wyjaśnić, w jakich okolicznościach nowe przepisy przewidują możliwość przymusowej zamiany zbyt dużego lokum od gminy na mniejsze mieszkanie.

Osoba zajmująca ponad 50 mkw. może stracić aktualne lokum

Dla ścisłości eksperci portalu RynekPierwotny.pl przypominają, że niedawne zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów zostały wprowadzone przez nowelizującą ustawę z dnia 22 marca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 756). Ten ubiegłoroczny akt prawny zmodyfikował nie tylko reguły najmu mieszkań komunalnych. Wraz z dniem 21 kwietnia 2019 roku zmianie uległy między innymi zasady eksmisji, co nieszczególnie cieszy najemców. W myśl nowych przepisów komornik musi bezterminowo czekać na wskazanie przez gminę odpowiedniego pomieszczenia tymczasowego (dla osoby nieposiadającej prawa do lokalu socjalnego).

50 mkw. - dla jednej osoby

25 mkw. - dla każdej kolejnej osoby

Wróćmy jednak do tych regulacji obowiązujących od kwietnia 2019 roku, które w pewnych okolicznościach zmuszają lokatora do opuszczenia zbyt dużego mieszkania komunalnego. Artykuł 21 ustęp 4a znowelizowanej ustawy o ochronie praw lokatorów wskazuje, że przymusowa zamiana gminnego mieszkania na mniejsze może mieć miejsce, jeżeli powierzchnia obecnego lokum w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego przekracza:

Innymi słowy, zagrożenie przymusową wyprowadzką i zamianą mieszkania na mniejsze pojawi się na przykład wtedy, gdy samotna osoba zajmuje przestrzeń przekraczającą 50 mkw. Ustawa o ochronie praw lokatorów mówi, że przekroczenie ustalonego limitu metrażu uprawnia gminę do wypowiedzenia umowy najmu z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu (na koniec miesiąca kalendarzowego). Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy może ustalić dłuższy termin wypowiedzenia w opisywanej sytuacji związanej z „nadmetrażem” (wynoszący na przykład 12 miesięcy). Jak dodaje portal RynekPierwotny.pl, wraz z wypowiedzeniem umowy gmina musi przedstawić pisemną ofertę najmu innego mieszkania komunalnego spełniającego co najmniej takie same wymagania, jak lokal zamienny. Chodzi o to, aby nowe (mniejsze) lokum cechowało się poziomem opłat zależnych od gminy, który będzie proporcjonalny do metrażu i wyposażenia. Gmina została również ustawowo zobligowana do pokrycia kosztów przeprowadzki lokatora.

Co ważne, przepisy obowiązujące od 21 kwietnia 2019 r. przewidują pewną preferencję dla starszych lokatorów zajmujących zbyt duże mieszkania. Takie osoby, które ukończyły już 75. rok życia, mogą otrzymać mniejsze lokum tylko wtedy, gdy wyrażą zgodę na zamianę. W przeciwnym razie przymusowa przeprowadzka będzie niemożliwa.

Obowiązkowa wyprowadzka nie dotyczy „starych” najemców

Wspomnieliśmy już, że wiele zmian ustawy o ochronie praw lokatorów zostało zastosowanych tylko do nowych umów najmu lokali komunalnych (zawieranych po 21 kwietnia 2019 r.). To rozwiązanie prawdopodobnie miało na celu uniknięcie ewentualnych protestów organizacji zrzeszających lokatorów. W tym kontekście warto zdawać sobie sprawę, że użytkownicy komunalnych lokali oraz ich bliscy stanowią całkiem sporą grupę potencjalnych wyborców. Można ją szacować przynajmniej na dwa miliony osób.

Kalkulacja polityczna i społeczna najprawdopodobniej przesądziła, że opisane powyżej zasady przymusowej zamiany mieszkania komunalnego na mniejsze lokum będą stosowane tylko w przypadku nowych najemców. Mowa o osobach, które wynajmują lokal komunalny od gminy na podstawie umowy zawartej po 21 kwietnia 2019 r. Liczba takich lokatorów na razie jest minimalna i będzie powoli wzrastać przez kolejne lata. Właśnie dlatego przepisy wprowadzające konieczność przeprowadzki do mniejszego mieszkania komunalnego na razie będą miały ograniczone zastosowanie. Taka sytuacja bez wątpienia cieszy „starych” najemców, którzy zajmują zbyt duże mieszkania.

Andrzej Prajsnar