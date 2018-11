Zagadkowa cisza w PBOC

Już 24 dni z rzędu Ludowy Bank Chin nie dostarcza płynności na rynek międzybankowy za pomocą operacji otwartego rynku. To najdłuższa przerwa, odkąd bank rozpoczął prowadzenie codziennych operacji tego typu na początku 2016 r.

Chiński bank centralny uzasadnia nietypową postawę "rozsądną i obfitą" płynnością na rynku. Mimo to komentatorzy są zaskoczeni, ponieważ Pekin równocześnie intensywnie zachęca banki, by zwiększyły akcje kredytową, kierując środki do małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowa płynność z Ludowego Banku Chin (PBOC) powinna sprzyjać realizacji celu, którego znaczenie podkreślał nawet przewodniczący Xi.

Tak się jednak w ostatnich miesiącach nie działo i być może stąd zmiana postawy PBOC. W III kw. bank centralny pompował pieniądze na rynek, a mimo to ekspansja kredytowa nie przyspieszyła, a nawet spowolniła. Środki nie trafiły do realnej gospodarki, lecz były inwestowane na rynku finansowym. Ponadto, większa płynność wywierałaby presję na osłabienie juana, na czym nie zależy raczej władzom w Pekinie, szczególnie tuż przed spotkaniem przewodniczącego Xi z prezydentem Trumpem na szczycie G20 w Argentynie.

Z drugiej strony brak operacji otwartego rynku nie musi oznaczać zacieśnienia polityki pieniężnej, czyli powrotu w kierunku, w którym Pekin podążał jeszcze na początku roku, prowadząc kampanię "oddłużania" uzależnionej od kredytowej kroplówki gospodarki. Po prostu PBOC wykorzystuje instrumenty mniej doraźne - cięcia stopy rezerw obowiązkowych czy obrót papierami o dłuższym terminie zapadalności, dzięki czemu nie musi prowadzić operacji otwartego rynku na co dzień.

Analitycy bacznie śledzący wydarzenia za Murem dostrzegli jednak, że w październiku PBOC po cichu wycofywał środki z rynku. Jednak i w tym wypadku nietypowa cisza może oznaczać, że władzom nie zależy na tym, by rynki odczytały jego działania jako zacieśnienie polityki pieniężnej. Miałoby to bowiem fatalne skutki dla zwalniającej chińskiej gospodarki. Pekin wciąż kroczy po linie nad przepaścią...

MKa