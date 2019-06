XTPL planuje emisję akcji. Kurs mocno w dół

Spółka technologiczna XTPL zapowiedziała emisję akcji dla zagranicznych inwestorów. Informacja ta nie została zbyt dobrze przyjęta przez rynek.

Zarząd spółki XTPL, która zajmuje się tworzeniem nowatorskiej technologii nanodruku, zamierza przeprowadzić emisję od 55 000 do 65 000 akcji. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 130 zł, co może przynieść spółce nawet ponad 8 mln złotych dodatkowej gotówki. W przypadku tej oferty zdecydowano jednak o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru. Oznacza to, że cała potencjalna emisja trafi wyłącznie w ręce wybranych przez XTPL podmiotów.

„Zachodni inwestorzy kolejny raz zadeklarowali gotowość do inwestycji w XTPL. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tych renomowanych międzynarodowych podmiotów Zarząd XTPL podjął decyzję o przeprowadzeniu emisji akcji o charakterze widełkowym po cenie odpowiadającej średniej notowań z ostatniego miesiąca pomniejszonej o 7-proc. dyskonto. Pozyskane środki spółka przeznaczy na dalszy rozwój - zwłaszcza na rynku Azji Południowo-Wschodniej - i wzmacnianie portfela patentowego” – wyjaśnia spółka.

Informacja o emisji okazała się na tyle dużym zaskoczeniem dla rynku, że cena akcji przez moment spadała nawet o niemal 8 proc. Kurs zatem ponownie oddalił się od historycznego szczytu z lutego 2019 roku.

Czy spółce brakuje pieniędzy?

Negatywna reakcja inwestorów nie może dziwić, bowiem w ten sposób XTPL częściowo rozwadnia swój kapitał. Ze względu na brak prawa poboru udziały obecnych akcjonariuszy ulegną obniżeniu. Informacja o emisji akcji jest także zwykle sygnałem, że spółce brakuje pieniędzy na dalszy rozwój. Jak jednak twierdzi zarząd, XTPL ma zabezpieczone środki na działalność, a zastrzyk świeżego kapitału zwiększy możliwości prowadzenia przez spółkę prac komercjalizacyjnych. „XTPL ma zapewnione bieżące finansowanie, ale przed nami kolejne, znaczne inwestycje w budowanie potencjału na przyszłość. Największą wartością naszej firmy – poza unikalną technologią i zespołem - jest własność intelektualna, dlatego pozyskany kapitał wydamy przede wszystkim na dalszy rozwój rodziny patentowej. Jesteśmy mocno zaawansowani we współpracy z dużymi korporacjami przy rozwijaniu przełomowego rozwiązania naprawy defektów dla branży wyświetlaczy. W tym kontekście dodatkowy kapitał pozwoli nam działać szybciej i z pozycji równorzędnego partnera. Kolejnym strategicznym priorytetem spółki jest rynek smart glass” – uważa Maciej Adamczyk, członek zarządu XTPL. XTPL ze zgromadzonych środków przewiduje ponadto zwiększenie nakładów na rozwój biznesu w Azji Południowo-Wschodniej. Ze względu na koncentrację na tym obszarze kluczowych graczy z sektora wyświetlaczy jest to obecnie dla spółki jeden z priorytetowych rynków. Niedawne dołączenie do zarządu amerykańskiej spółki XTPL Japończyka Hiroshi Menjo, odpowiedzialnego za sukcesy japońskich i amerykańskich młodych firm technologicznych, ma być potwierdzeniem tego kierunku. Na nieco inny obraz sytuacji wskazują finanse spółki, a XTPL już od kilku kwartałów wykazuje coraz większe straty netto. I kwartał 2019 roku zakończono z 2,6 mln złotych na minusie (niewiele lepiej było na przepływach operacyjnych), a dodając do tego jeszcze ponad 1 mln złotych na inwestycje, to z kasy spółki w ciągu zaledwie trzech miesięcy „wyparowało” ponad 3,5 mln złotych. Biorąc pod uwagę, że na kontach XTPL pozostały już zaledwie 2 mln złotych, to kolejny taki kwartał byłby niemożliwy do udźwignięcia. Nie chcąc zatem zaciągać długu, spółka w zasadzie musiała zwrócić się o pomoc do inwestorów.

Adam Hajdamowicz