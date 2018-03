PKO BP Mistrzem GPW 2017

Tytuł Mistrza GPW 2017 głosami czytelników Bankier.pl i pb.pl przypadł PKO BP. Największy polski bank w finale zostawił w pokonanym polu Giełdową Spółkę Roku – CD Projekt.

Na początku 2018 r. dziennikarze i analitycy serwisu Bankier.pl oraz „Pulsu Biznesu” wytypowali szesnaście spółek, które ich zdaniem wyróżniały się na GPW w minionym roku. Z tego grona internauci wyłonili zwycięzcę. Zasady były proste: do kolejnej rundy przechodził ten, kto zbierał więcej internetowych głosów. W ten sposób została wyłoniona dwójka finalistów. W decydującym starciu zmierzyli się broniący tytułu CD Projekt oraz PKO BP.

Warto wspomnieć, że przed rokiem CD Projekt również mierzył się w finale ze spółką kontrolowaną przez Skarb Państwa – wówczas była to Jastrzębska Spółka Węglowa, z którą producentowi „Wiedźmina” udało się wygrać o przysłowiowy włos. Tym razem historia jednak się nie powtórzyła. Stosunkiem głosów 55 proc. do 45 proc. nagrodę za 2017 r. zgarnął PKO BP. I to mimo iż w całym 2017 roku akcje CD Projektu podrożały o 88,5 proc., podczas gdy PKO BP „tylko” o 57,5 proc.

To jednak wzrost na PKO BP miały większy wpływ na GPW. Bank ten jest obecnie największą spółką na polskiej giełdzie i ma ogromny wpływ zarówno na WIG20, jak i na WIG. Przypomnijmy, że w 2017 r. WIG20 uzyskał wyraźnie lepszą stopę zwrotu niż mWIG40 i sWIG80 - i to m.in. w sile notowań PKO BP należy upatrywać przyczyn takiego stanu rzeczy. Gdy taki gigant jak PKO zyskuje prawie 60 proc., cały indeks ma na czym rosnąć. Tym bardziej, że z giełdowego punktu widzenia 2017 rok był dobry dla całego, silnie reprezentowanego na GPW sektora bankowego. Indeks WIG-Banki zyskał 35,4 proc. i był drugim najmocniejszym indeksem branżowym na polskiej giełdzie.

Warto dodać, że PKO BP rosło nie tylko na giełdzie, ale również fundamentalnie. Instytucja osiągnęła wyższe przychody z prowizji, wyższe przychody z odsetek, a także wyższe zyski. Te na poziomie netto przekroczyły poziom 3 mld zł. Wartość aktywów banku pod koniec 2017 r. zbliżyła się zaś po raz pierwszy do poziomu 300 mld zł.

Zarówno PKO BP, jak i CD Projekt przeszły ciężką drogę przed finałem tegorocznych wyborów Mistrza GPW. PKO BP w pierwszej rundzie trafił na LPP, a więc lidera zwyżek z indeksu blue chipów. PKO BP w tym pojedynku zebrał 56 proc. głosów i przeszło do kolejnej rundy. Tam czekał Dom Development, a więc jeden z głównych beneficjentów hossy deweloperów. Po zaciętej walce PKO BP wygrał stosunkiem głosów 53 do 47 proc. W półfinale rywalem największego banku była inna spółka z państwowego „holdingu” – Grupa Lotos. Rekordowy rok w wykonaniu gdańszczan nie wystarczył, PKO BP wygrał, zdobywając aż 77 proc. głosów. W żadnym innym pojedynku Mistrza GPW 2017 przewaga zwycięzcy nie była tak znacząca.

CD Projekt rozpoczął natomiast zmagania od wygranej z giełdową rewelacją 2017 r. – Dino Polska. Na producenta „Wiedźmina” zagłosowało 56 proc. ankietowanych. W drugiej rundzie spółka Adama Kicińskiego zmierzyła się z Dekpolem, który w 2017 r. wypracował najwyższą stopę wzrostu na GPW (+261 proc.). CD Projekt wygrał o włos – 52 do 48 proc. W półfinale doszło do powtórki z zeszłorocznego finału. Tym razem CD Projekt wygrał bardziej przekonująco, JSW zebrało bowiem nie 48, ale 45 proc. głosów.

Dotychczasowi Mistrzowie GPW:

2010 Synthos

Synthos 2011 Eko Export

Eko Export 2012 Relpol

Relpol 2013 Integer.pl

Integer.pl 2014 11 bit studios

11 bit studios 2015 Grodno

Grodno 2016 CD Projekt

CD Projekt 2017 PKO BP



Źródło:

Adam Torchała