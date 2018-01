Wroński: W Polsce brakuje 100 tys. kierowców

Branża transportowa przeżywa dobry czas, firmy sukcesywnie zwiększają flotę, jednak rozwój ten wiąże się również z wieloma wyzwaniami. Jak się okazuje najtrudniejsze jest znalezienie pracownika. Szacuje się, że obecnie w branży transportowej jest około 100 tys. wakatów do wypełnienia od zaraz.

- Z punktu widzenia transportu drogowego, szczególnie międzynarodowego, są dwa najbardziej istotne problemy. Pierwszy z nich to brak kierowców. Opracowaliśmy razem z firmą PwC raport na temat rynku pracy i wyszło nam, że w tej chwili już nam brakuje około 100 tys. kierowców. My to w jakiś sposób uzupełniamy kierowcami z zagranicy, na przykład teraz w firmach wykonujących międzynarodowe przewozy, pracuje już około 40 tys. kierowców z Ukrainy. Niemniej jednak to cały czas jest za mało. I niestety ta luka będzie się pogłębiać, jeżeli nie zostaną podjęte zdecydowane działania - mówi Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska" i dodaje - Jeżeli kierowca chce zmienić firmę, bo na przykład ta mu się nie podoba, czy też uważa, że jest przez szefa źle traktowany, to w ciągu tygodnia, praktycznie na drugi dzień, ale w skrajnym przypadku potrzebuje tygodnia na zmianę tej pracy, znalezienie nowej firmy. Natomiast gdy pracodawca chce przyjąć pracownika, to trwa to zazwyczaj miesiąc, zanim znajdzie kogoś na to brakujące miejsce.

Zdaniem Wrońskiego niedobór pracowników nie jest jedynym problemem branży transportowej.

- Drugim problemem jest protekcjonistyczne, w naszej ocenie oczywiście, tzw. prosocjalne działania, jakie mają miejsce w krajach Zachodniej Europy, jakie mają miejsce w Unii Europejskiej. Chodzi mi tutaj o inicjatywy legislacyjne, takie jak zmiana dyrektywy o pracownikach delegowanych i cały pakiet rozporządzeń, dyrektyw zmienianych zwany pakietem mobilności - dodaje Wroński.