Warren Buffett przeznaczył 3,6 miliarda dolarów na cele charytatywne

Warren Buffett, czwarty najbogatszy człowiek na świecie, przekazał w tym roku akcje swojej firmy o wartości 3,6 miliardów dolarów na cele charytatywne. To jego najhojniejsza darowizna do tej pory.

Warren Buffett, założyciel Berkshire Hathaway, od lat znajduje się na samym szczycie zestawienia najbogatszych ludzi na świecie. Od lat też przekazuje dotacje na cele charytatywne – w zeszłym roku było to 3,4 miliarda dolarów, w tym roku postanowił podbić stawkę i przeznaczył na dobroczynność aż 3,6 miliarda dolarów.

Najwięcej, bo 2,6 miliarda, trafi do fundacji założonej przez Billa i Melindę Gatesów. Reszta zasili konta fundacji Susan Thompson Buffett – nazwanej na cześć nieżyjącej już żony Buffetta – oraz jego dzieci: fundację Howarda G. Buffetta, fundację Sherwood i fundację NoVo.

Te same fundacje otrzymały dotacje w postaci akcji Berkshire Hathaway w zeszłym roku, co powoduje, że fundacja Gatesów jest jednym z największych udziałowców firmy. Założyciel Microsoftu poinformował amerykańską Komisję ds. Papierów Wartościowych i Giełd, że do końca czerwca 2020 roku chce sprzedać 60 milionów akcji holdingu Buffetta, a otrzymane pieniądze przekazać na cele charytatywne.

Warren Buffett wspiera akcje dobroczynne od 2006 roku, od tego czasu przekazał im około 34 miliardó dolarów. W 2010 roku wraz z Billem i Melindą Gatesami założył fundację The Giving Pledge – zachęcają najbogatszych ludzi świata, by większość swoich majątków przeznaczyli na cele charytatywne, po śmierci albo jeszcze za życia. W przedsięwzięciu uczestniczy już prawie 200 osób, m.in. Mark Zuckerberg z żoną, Elon Musk czy MacKenzie Bezos, była żona założyciela Amazona.

