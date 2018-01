WIG o 0,7 proc. od rekordu. Mocne wzrosty Lotosu i Orlenu

Zamieszanie polityczne w USA nie przełożyło się na słabe nastroje inwestorów. Wręcz przeciwnie, w Europie dominował dziś kolor zielony, a wszystkie najważniejsze indeksy GPW zakończyły poniedziałkową sesję ponad kreską.

Poprzedni tydzień, choć dla GPW wzrostowy, zakończył się sporym znakiem zapytania. W USA z powodu nadmiernego zadłużenia trwa tzw. "zamknięcie rządu". Instytucja ta nie jest obca inwestorom, jednak budzi niepokój związany z dalszymi losami reform gospodarczych. Wyjście z impasu może nastąpić jeszcze dzisiaj wieczorem i ze spokojem też do sprawy podeszli inwestorzy z Europy. Mimo amerykańskich problemów, niewielkie wzrosty otworzyły giełdowy tydzień na Starym Kontynencie.

W Polsce wszystkie oczy ponownie były zwrócone na WIG, który przed sesją tracił niewiele ponad procent do swojego historycznego rekordu. Dobra druga część dnia sprawiła, że dziś dystans ten jeszcze się zmniejszył. Teraz to ledwie 0,7 proc., poniedziałkową sesję WIG zakończył bowiem wzrostem o 0,62 proc. Siłę napędową stanowiły duże spółki - WIG20 zyskał 0,62 proc., ponad kreską dzień skończyły także mWIG (+0,4 proc.) oraz sWIG (+0,22 proc.). Obroty na szerokim rynku wyniosły 857 mln zł, co można uznać za wynik słaby. Szczególnie w świetle bliskości rekordu.

Wśród blue chipów największe zwyżki zanotowały spółki paliwowe. Kurs Lotosu wzrósł o 4,4 proc., zaś Orlenu poszedł w górę o 2,9 proc. 0,3-proc. wzrost zanotowała zaś Energa. Tuż po zakończeniu sesji spółka podała w komunikacie, że szacowana EBITDA w IV kwartale 2017 roku wyniosła 525 mln zł wobec 490 mln zł oczekiwanych przez rynek.

Spadkiem, o 1,2 proc., zakończyło sesję PGNIG. Spółka podała w komunikacie, że zawarła z Gaz-Systemem umowę na przesył gazu w okresie od 1 października 2022 r. do 30 września 2037 r., w ramach procedury Open Season 2017 projektu Baltic Pipe, dotyczącej przesyłu gazu z Norwegii do Polski przez Danię.

Na szerokim rynku, o 1 proc. wzrosła wycena AmRestu. Spółka poinformowała w komunikacie prasowym, że Peter Kaineder został nowym dyrektorem AmRestu ds. strategii. W spółce będzie odpowiedzialny za fuzje i przejęcia oraz relacje inwestorskie.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3665,28 0,44 1,48 3,15 11,09 4,60 DAX Niemcy 13463,69 0,22 1,99 2,99 15,77 4,23 FTSE 100 W.Brytania 7715,44 -0,20 -0,69 1,62 7,18 0,36 CAC 40 Francja 5541,99 0,28 0,59 3,30 14,25 4,32 IBEX 35 Hiszpania 10584,00 1,00 1,12 3,95 12,83 5,38 FTSE MIB Włochy 23890,18 0,59 1,47 7,57 22,64 9,32 ASE Grecja 858,12 1,25 1,23 6,72 34,26 6,95 BUX Węgry 41002,39 2,45 3,60 5,06 24,70 4,13 PX Czechy 1132,80 0,82 2,14 4,77 22,00 5,07 MICEX Rosja 2308,61 0,97 2,08 9,78 6,88 9,43 RTS INDEX (w USD) Rosja 1285,33 1,13 1,66 13,18 12,85 11,34 BIST 100 Turcja 117235,50 1,81 4,53 5,52 41,13 1,65 WIG 20 Polska 2620,87 0,73 3,08 7,16 30,65 6,49 WIG Polska 67308,69 0,62 2,76 6,44 25,64 5,59 mWIG 40 Polska 5044,48 0,40 3,00 5,41 13,53 4,07

Jeden z największych wzrostów na całej GPW osiągnął Playway, którego kurs poszedł w górę o 10,8 proc. do 82 zł. O 4,7 proc., do 60,5 zł wzrósł kurs PKP Cargo. Na NewConnect gwiazdą dnia był z kolei Devoran. Notowania spółki skoczyły o 42 proc. i utkwiły na górnych widłach. Powód? Blockchain. Cała sprawa budzi jednak spore wątpliwości, o czym więcej można przeczytać tutaj

Adam Torchała/PAP Biznes