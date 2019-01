Tym żyli komentatorzy na Bankier.pl [11-17.01.2019 r.]

WOŚP, Jurek Owsiak i Paweł Adamowicz. Tak najkrócej można podsumować teksty, które wywołały największą dyskusję wśród komentujących portalu Bankier.pl. Wśród 10 najchętniej komentowanych artykułów, aż 6 związanych jest z wydarzeniami podczas 27. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a największe poruszenie wywołała informacja o dźgnięciu nożem prezydenta Gdańska, pod którą znalazło się 86 wpisów naszych użytkowników.





Komentarz, który otrzymał najwięcej łapek w górę, zostawił użytkownik „kumatygosc” pod artykułem „Ile zysku ma Złoty Melon prowadzony przez Jerzego Owsiaka?” i brzmiał on: „Sąd do Owsiaka: 'Czy jest Pan prezesem firmy, której jest Pan właścicielem? "Owsiak: 'Nie wiem'. Sprawozdań finansowych jak nie było tak nie ma. 13 wyroków sądowych na karku. Psa bym mu nie zostawił do pilnowania”. Wpis ten zdobył 211 polubień.

Na drugim miejscu w tej kategorii, dla odmiany, znalazł się komentarz zostawiony pod artykułem o fatalnym miesiącu dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. „Jelenie się kapneły ze nie są myśliwym tylko zwierzyną w tym lesie. Dzięki Ryba.” – napisał użytkownik „sonmi451”, czym zdobył 154 łapki w górę.

Na trzecim stopniu podium wracamy do Jurka Owsiaka – a konkretniej do tekstu o jego zarobkach . „Tez chciałbym mieć dla mojej firmy darmową reklamę, darmowy czas antenowy, tysiące wolontariuszy… Za 17k miesięcznie? Jasne! Pokrzyczeć, powygłupiać się, poooooojąkać trochę... Wkręciłbym żonę, dwie córki, zięcia...” – napisał „prs” i zgarnął 142 polubienia.

Jeżeli zaś chodzi o trzy najczęściej minusowane wpisy, to wszystkie znalazły się pod tym samym tekstem – o zyskach Złotego Melona. „W normalnym kraju menedżer który stworzył taką instytucję, bo WOŚP to już instytucja, śmiem twierdzić instytucja narodowa, zarabiałby miliony i każdy by go podziwiał. Wykładałby na uniwersytetach za grube pieniądze by szkolić innych. W Polsce zarabia tyle co podrzędny dyrektor marketingu. Z zazdrości i zawiści żałuje mu się każdej złotówki i oskarża o złodziejstwo. Ludzie, Polacy nauczmy się doceniać ludzi dobrze robiących robotę. Tym bardziej takich co robią tą robotę dla innych a nie dla siebie. Uwierzcie Owsiak zarobiłby w firmie prywatnej dużo, dużo większe pieniądze a poświęca czas dla ludzi, pewnie dlatego że to kocha a nie dla pieniędzy” – taki komentarz zostawił użytkownik „wk17” i nie spodobał się on 170 czytelnikom.

„Działalność Owsiaka jest szkodliwa…” – tyle do powiedzenia miał użytkownik „somalia”, który za swój post zdobył 141 łapek w dół. Trzecie miejsce należało zaś do internauty o nicku „jkendy”. Jego komentarz brzmiał „Wszystkie wyroki wydane przez niezależny sąd po reformie dobrej zmiany?” i stanowił odpowiedź do wspomnianego wcześniej wpisu, który zdobył w mijającym tygodniu najwięcej łapek w górę.

Czas na przyjrzenie się najbardziej aktywnym i najpopularniejszym komentującym. I tu czytelników uważnie śledzących nasze cotygodniowe podsumowania czeka niespodzianka. W kategorii użytkowników z największą liczbą polubień komentarzy z pozycji lidera musiał ustąpić użytkownik „karbinadel”. Jego miejsce zajął zaś „h-b”. Pierwszą lokatę zapewniło mu aż 1561 łapek w górę.

Użytkownicy z największą liczbą polubień komentarzy Login Liczba polubień komentarzy h-b 1561 karbinadel 1426 search 1184 ajwaj 1081 marxs 1052 jes 941 grzegorzkubik 883 and00 823 pull_up_terrain_ahead 793

Podobnie ma się sprawa w przypadku liczby polubień netto (stanowiących różnicę między sumą plusów i minusów komentarzy). Tutaj także triumfy święcił użytkownik o nicku „h-b”. Drugą lokatę zdobył „jes”, na najniższym stopniu podium zameldował się z kolei „and00”.

Użytkownicy z największą liczbą polubień komentarzy("netto") Login Liczba polubień komentarzy h-b 1029 jes 392 and00 376 dziki_losos 253 grzegorzkubik 224 lightning_network 199 glos_rozsadku 198 sonmi451 182 (usunięty) 175 open_mind 163

Nie zmienił się za to najczęściej komentujący czytelnik artykułów na Bankier.pl. Podobnie jak w tamtym tygodniu, na czele zestawienia stawił się „ajwaj”, który zostawił po sobie ślad 72 razy. Na drugim miejscu uplasował się „jes” z 63 komentarzami, za nim zaś „karbinadel” z 60 wpisami.

Użytkownicy z największą liczbą komentarzy Login Liczba komentarzy ajwaj 72 jes 63 karbinadel 60 h-b 59 search 47 marxs 41 open_mind 41 grzegorzkubik 34 pull_up_terrain_ahead 33

