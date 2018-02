Tym będą żyły rynki: cztery dni z Wall Street

W nadchodzącym tygodniu inwestorzy wciąż będą wpatrywać się w to, jaki kierunek przybiorą indeksy na Wall Street - dzięki wolnemu poniedziałkowi ciekawie będzie dopiero od wtorku. W tle przemknie kilka istotnych danych makroekonomicznych, także tych z Polski.

Poniedziałek, 19 lutego

Poniedziałek przyniesie nieco rynkowego wytchnienia. Głównym powodem będzie obchodzony w USA Dzień Prezydenta (wspomnienie urodzin Waszyngtona), przez co najważniejsze giełdy na świecie pozostaną zamknięte. Dodajmy do tego, że do środy włącznie Nowy Rok świętują Chińczycy. W poniedziałkowym kalendarium makroekonomicznym dominować będą dane z innych regionów Azji. O 00.50 poznamy dane o japońskim handlu zagranicznym, zaś o 03.30 opublikowany zostanie raport o PKB Tajlandii.

Wtorek, 20 lutego

Dzień zaczniemy od danych o szwajcarskim handlu zagranicznym (08.00) oraz raportu o wynagrodzeniach na Węgrzech (09.00), które ostatnio rosły w tempie dwucyfrowym, a więc wyraźnie szybciej niż w Polsce. 09.30 to godzina publikacji informacji o inflacji w Szwecji.

O 10.00 (warto pamiętać, że GUS już nie podaje danych o 14.00) przekonamy się, jak w styczniu kształtowały się w Polsce dynamiki produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej. O 11.00 z Niemiec nadejdzie najnowszy odczyt indeksu ZEW.

Wyniki spółek: Orange Polska, Dębica, Tesla, Wal-Mart

Środa, 21 lutego

W środę przystąpimy do kolejnego przeglądu wstępnych wartości indeksów PMI dla czołowych gospodarek świata. Dane napływać będą z Japonii (01.30), Francji (09.00), Niemiec (09.30), strefy euro (10.00) i USA (15.45).

O 10.00 GUS przedstawi wskaźniki koniunktury konsumenckiej. Pół godziny później poznamy kondycję brytyjskiego rynku pracy pod koniec grudnia.

O 20.00 opublikowany zostanie protokół z ostatniego posiedzenia decyzyjnego Federalnego Komitetu Otwartego Rynku. Inwestorzy będą w nim szukać wskazówek dotyczących kolejnych ruchów Rezerwy Federalnej.

Wyniki spółek: Orbis

Czwartek, 22 lutego

O 08.45 z Francji nadejdą finalne dane o inflacji konsumenckiej oraz indeks nastrojów przedsiębiorców. O 10.00 w Niemczech opublikowany zostanie indeks Ifo. Dwa kwadranse później Wielka Brytania jako pierwszy europejski kraj pochwali się finalnymi wyliczeniami dotyczącymi PKB w czwartym kwartale. O 14.00 NBP przedstawi dane o podaży pieniądza oraz opublikuje protokół z ostatniego posiedzenia RPP.

Wyniki spółek: Livechat, Sygnity

Piątek, 23 lutego

Ostatni roboczy dzień tygodnia zaczniemy od finalnych danych o PKB Niemiec (08.00). Następnie przejdziemy do analizy biuletynu statystycznego GUS-u (10.00), w którym znajdziemy m.in. dane o stopie bezrobocia w styczniu. Natomiast o 11.00 Eurostat przedstawi dane o inflacji konsumenckiej. Analogiczny raport o 14.30 nadejdzie z Kanady. Tydzień zamknie publikacja raportu Rezerwy Federalnej na temat polityki monetarnej (17.00).

Wyniki spółek: Quercus

Michał Żuławiński