The Farm 51 chce wyemitować do 300 tys. akcji

Notowany na NewConnect producent gier The Farm 51 Group chce w ramach oferty publicznej wyemitować do 300 tys. akcji serii I. Minimalna cena emisyjna akcji, na potrzeby bookbuildingu, została ustalona na 19 zł - wynika z prospektu emisyjnego spółki.

"Ostateczna cena emisyjna zostanie ustalona na takim poziomie, aby zapewnić skuteczne przeprowadzenie oferty publicznej oraz aby iloczyn ceny emisyjnej i ostatecznie oferowanej liczby akcji serii I nie był mniejszy niż 100 000 euro oraz nie przekroczył kwoty 1 000 000 euro" - napisano w prospekcie.

Spółka podała, że środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na działalność wydawniczą oraz działania marketingowe i promocyjne związane z projektem gry „World War 3” na platformie Valve Steam (PC). Wydanie gry planowane jest na III kwartał 2018 roku.

Z prospektu wynika, że transza dużych inwestorów obejmie do 225 tys. akcji, a transza małych inwestorów do 75 tys. akcji.

Proces budowy księgi popytu potrwa od 11 do 14 czerwca. Cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości 14 czerwca, najpóźniej do godziny 22:00.

Przyjmowanie zapisów odbędzie się od 15 do 19 czerwca, a przydział akcji zaplanowano na 20 czerwca. Akcje mają być notowane na rynku NewConnect.

