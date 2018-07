TVP zarobiła na mundialu w Rosji ponad 77 mln zł

Łączne przychody związane z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej w Rosji odnotowane przez Telewizję Polską wyniosły ponad 77 mln zł, czyli dwa razy więcej niż na poprzednich mundialach w 2010 i 2014 r., poinformował prezes TVP Jacek Kurski.

"Odpadnięcie reprezentacji Polski z Mistrzostw Świata w Rosji już po fazie grupowej nie wpłynęło negatywnie na przychody TVP z tej imprezy. […] Przychody ze sprzedaży czasu reklamowego wzrosły od tego czasu do 54,027 mln zł, a wpływy ze sponsoringu do 10,488 mln zł, ze źródeł online do 2,899 mln zł, co daje w sumie 67,577 mln zł. Wliczając w to ponad 6,5 mln zł prognozowanych przychodów ze stref kibica oraz 3,543 mln zł związanych z reemisją kanału TVP 4K oraz TVP Sport poza TVP, Telewizja Polska zarobiła na Mundialu w Rosji ponad 77 mln zł, czyli dwa razy więcej niż na poprzednich mundialach w 2010 i 2014 r." - powiedział Kurski podczas konferencji prasowej.

Prezes poinformował też, że po raz pierwszy od 16 lat TVP zanotowała wzrost udziałów widowni wśród wszystkich widzów, co jest odwróceniem długiej tendencji spadkowej.

"Chodzi tutaj zarówno o dane dotyczące poszczególnych kanałów, jak i całej grupy. Kanały Telewizji Polskiej osiągnęły w I półroczu 2018 r. najwyższe wzrosty oglądalności wśród głównych kanałów telewizyjnych w porównaniu do I połowy 2017 r. - TVP1 +2,5 proc., a TVP2 + 4,8 proc., przy ujemnym bilansie Polsatu - 6,6 proc. oraz TVN - 4,7 proc. Wzrósł także w stosunku do I półrocza 2017 r. udział w widowni TVP1 - z 10,1 proc. do 10,4 proc. oraz TVP2 - z 7,8 proc. do 8,2 proc." - wskazał Kurski.

Telewizja umocniła także pozycję największej stacji telewizyjnej w Polsce, notując 3 proc. wzrostu oglądalności (udziały SHR), przy spadkach stacji komercyjnych. Dane te zostały podane na podstawie pomiarów Nielsen Audeince Measurement, które zdaniem prezesa Kurskiego są zaniżone w stosunku do oglądalności obliczanej na podstawie rzeczywistych zachowań widzów (MOR) o około 10 proc. TVP1 ma oglądać na podstawie wyników pomiaru MOR 25 proc. więcej widzów niż programy komercyjnej konkurencji, podał także prezes TVP.