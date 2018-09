Sukces gry „Green Hell”. Akcje w górę

Spółka CreepyJar poinformowała o wynikach sprzedaży gry „Green Hell”. Akcje producenta wyraźnie drożeją.

Premiera „Green Hell” miała miejsce 29 sierpnia. Od tamtej pory do dziś poprzez platformę Steam sprzedano ok. 67 000 sztuk gry. Co więcej, 170 000 osób umieściło produkcję polskiego studia na tzw. liście życzeń.

„Green Hell” to symulator przetrwania w amazońskiej dżungli. Przed premierą pozycja porównywana była do tytułów takich, jak „The Forrest”, „Long Dark” czy „Stranded Deep”, które okazały się sprzedażowymi hitami

- Dane dotyczące sprzedaży "Green Hell" oraz pozytywny odbiór gry (ponad 85 proc. pozytywnych recenzji na platformie Steam oraz ponad 170 tys. graczy nadal oczekujących na zakup "Green Hell" na liście Wishlist) potwierdzające przyjętą strategię rozwoju gry skłoniły zarząd do uszczegółowienia harmonogramu dalszych prac nad rozwojem produktu. Efekty aktualizacji gry powinny być widoczne już na jesieni i zimą bieżącego roku oraz na wiosnę 2019 r. – czytamy w komunikacie opublikowanym przez spółkę.

Jak wynika z zapewnień CreepyJar, już tej jesieni do gry wprowadzone zostaną nowe zwierzęta, typy budowli i roślny. Dodatkowo produkcja zostanie rozbudowana o elementy związane z wodą: pływanie i nurkowanie, wędkarstwo itp.

W okresie zimowym 2018/19 gra zostanie wzbogacona m.in. o trzy duże uaktualnienia. Najważniejszym z nich będzie przejście gry z tzw. wczesnego dostępu do pełnej wersji. Rozbudowane zostaną oferowane przez grę możliwości związane z walką i wznoszeniem konstrukcji, a także gotowy będzie tryb fabularny. Wiosną 2019 r. do gry dodany ma zostać tryb kooperacji, który pozwoli na zabawę z innymi graczami.

Premiera „Green Hell” stoi za ostatnimi zmianami kursu CreepyJar. Spółka, która na NewConnect debiutowała na początku sierpnia, traciła na wartości w pierwszych dniach po premierze tytułu, lecz kolejne dobre recenzje i rosnące zainteresowanie graczy wywindowały kurs z poziomu 85 zł do 175 zł. Warto dodać, że w ramach oferty publicznej akcje sprzedawano po 65 zł.

Na początku środowych notowań akcje CreepyJar drożeją o 7,7 proc. Obroty sięgają 320 000 zł i są najwyższe wśród wszystkich spółek z NewConnect.

Michał Żuławiński