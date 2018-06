Stracone promocje. Ile warte były zwycięstwa polskiej reprezentacji?

Bony, rabaty i zwroty gotówki za gole. Tak zachęcały do kibicowania duże marki w Polsce – wśród nich nie zabrakło elektromarketów, telekomów, a nawet banków. Teraz jednak mogą odetchnąć z ulgą, bo choć polska reprezentacja odpadła w fazie grupowej, to obietnice nie uszczuplą aż tak ich kas.

To już koniec kibicowania naszym na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej w Moskwie. Udało nam się zwyciężyć jedynie we wczorajszym „meczu o honor” z Japonią z wynikiem 1:0. Łącznie podczas całej imprezy biało-czerwona drużyna strzeliła rywalom 2 gole (jeszcze jeden z Senegalem). Okazuje się, że stracone okazje nie dotyczyły jednie murawy. Polakom uciekły sprzed nosa także spore promocje w sklepach. Jak wysoko wyceniały zwycięstwa reprezentacji elektromarkety i telekomy?

Biedronka – 5 zł na zakupy za każdego gola z Senegalem

Były sponsor reprezentacji – sieć dyskontów Biedronka, zagrzewała Polaków do kibicowania podczas meczu Polski z Senegalem. Klienci, którzy przed meczem zrobili zakupy na min. 50 zł, otrzymywali bon o wartości 5 zł do wykorzystania podczas kolejnej wizyty w markecie. To jednak nie była ostateczna wartość bonu, bo za każdego gola strzelonego Senegalowi sieć sklepów podwyższała wartość bonu o kolejne 5 zł.

Ostatecznie udało się ugrać jedynie 10 zł zniżki na kolejne zakupy. Oczywiście nie obeszło się bez haczyka – żeby z niego skorzystać, trzeba było najpierw zrobić zakupy za min. 100 zł. W najlepszym przypadku bon zapewniał więc 10-procentowy rabat na zakupy.

Operatorzy postanowili rozdawać swoim użytkownikom dodatkowe pakiety danych za każdy raz, kiedy piłka pojawi się w bramce przeciwnika polskiej reprezentacji.

Szczegółowe zasady bonusów przedstawiło T-Mobile. 1 bramka odpowiadała pakietowi 1 GB danych do wykorzystania – promocyjnymi warunkami były objęte wszystkie mecze fazy grupowej. Deklarowano także, że dodatkowe pakiety będą obowiązywały w fazie pucharowej – niestety abonentom mogą tylko wierzyć na słowo, że tak by faktycznie było.

Orange postanowiło sprawę nieco bardziej skomplikować. Pojemność pakietu i hasło, które należało podać w SMS-ie do operatora były ujawniane po każdym meczu reprezentacji na profilu sieci na Facebooku.

Media Markt i Neonet – zwrot połowy ceny za półfinał

Media Markt uzależnił swoją promocję od wyjścia Polski z fazy grupowej. Każdy klient, który zrobił w dniach 4-8 czerwca zakupy za min. 500 zł, miał szansę odzyskania całości wydanej kwoty. Warunkiem było jednak dotarcie Polaków do półfinału, a ten warunek promocji niestety nie został spełniony.

Wśród elektromarketów sporą promocją kusił także Neonet. Sieć sklepów chciała z radości z sukcesów Polaków oddać klientom do 50 proc. ceny, jaką zapłacili za telewizory objęte promocją. Warunkiem znowu było jednak dojście do półfinału i zakup telewizora jeszcze przed startem całej imprezy (od 24 maja do 13 czerwca 2018 r.).

Tańszy kredyt za gole Lewego

Do mundialowego szaleństwa postanowiły dołączyć także banki. Jedne oferowały podwyżki oprocentowania lokat za każdego wbitego gola, a inne obniżki w przypadku korzystania z produktów kredytowych.

Większe odsetki za zwycięstwa Polaków obiecywał Alior Bank i Credit Agricole Bank Polska. Lokata kibica Alior Banku oferowała wyjściowe oprocentowanie 1,7 proc. w skali roku, które miało zostać podwyższane o 0,1 p.p. za każdą bramkę Polaków. Granicą był 2,7 proc. w skali roku. Jak się jednak okazało, ustalanie górnego limitu nie było konieczne, bo kibice ostatecznie mogli liczyć na podwyżkę o zaledwie 0,2 p.p

Wyżej wyceniał gole naszej reprezentacji Credit Agricole – bazowe stawki Lokaty Piłkarskiej wynosiły 3,0 proc., a każdy gol oznaczał 0,2 p.p. więcej. . – Przykładowo, w przypadku zwycięstwa Polski 3:1 oprocentowanie lokaty wyniesie 3,6 proc., a w przypadku remisu 2:2 lokata będzie oprocentowana na 3,2 proc. – tłumaczyła Hanna Niemiec-Kłak, senior product manager w Credit Agricole.

Inną taktykę na mecze reprezentacji przyjął Citi Handlowy, który stawia na produkty kredytowe. Przed drugim meczem reprezentacji wysyłał swoim klientom SMS-y obiecujące obniżkę prowizji za uruchomienie kredytu z limitu zadłużenia na karcie kredytowej o 10 proc. za każdego gola. Okazało się jednak, że promocja nie wypaliła, więc przed meczem z Japonią Citi Handlowy skapitulował i z tytułu „wiary w piłkarzy” od razu oferował o 30 proc. niższą prowizję.

Złota44 - promocja dla sąsiadów Lewandowskiego

Zwycięstwa polskiej reprezentacji miały także zapewnić zniżki na apartamenty w budynku Złota44 – jeden z nich został kupiony przez napastnika polskiej drużyny – Roberta Lewandowskiego. Sama promocja już brzmi szumnie – „Zostań sąsiadem legendy”.

Ostatecznie reprezentacja wywalczyła dla potencjalnych nabywców 1 proc. rabatu na zakup apartamentu – właściciel nieruchomości oferował bowiem 1 proc. rabatu za każde zwycięstwo biało-czerwonych.

Mateusz Gawin