Koronawirus miał gwarantować im żniwa, a jednak tracą

Najpopularniejsze filmy Netfliksa od momentu zamknięcia szkół:

Jak się okazuje, nawet w czas zarazy lubimy się bać.

10. "Pandemia"

6-odcinkowy serial dokumentalny o rozprzestrzeniającym się wirusie.

9. "Jurassic World: Upadłe królestwo"

Kolejna opowieść o parku dinozaurów. Pewnie jeszcze długo nie zobaczymy kolejnej megaprodukcji ze względu na przesuwane daty premier. I choć jest to film typowo rozrywkowy, to bez większych oczekiwań gwarantuje przednią zabawę.

8. "Ultras"

Filmowcy zapraszają nas za kulisy życia pseudokibiców z Neapolu. Zadymy stadionowe, ustawki i zaangażowanie w działalność przestępczą - to można zobaczyć na ekranie.

7. "Freud"

Popkulturowy życiorys twórcy psychoanalizy z kryminalną zagadką w tle. Choć lepsze niż "Abraham Lincoln i łowca wampirów", to nie należy się spodziewać po nim rzetelnych informacji o Freudzie. Bardziej zabawne połączenie horroru i dramatu.

6. "Dom z papieru"

Na 3 kwietnia Netflix zapowiedział premierę kolejnego 4. sezonu, który jak na razie zapowiada "istny chaos". Hiszpański serial opowiada historię tajemniczego Profesora, który rekrutuje 8 przestępców, by dokonać napadu stulecia.

5. "Platforma"

Fabuła opowiada o więzieniu "Dziurze" (w czasach ograniczenia w przemieszczaniu się tak wysoka lokata brzmi jak chichot losu). To naprawdę dziwne miejsce z nieograniczoną liczbą poziomów, na której znajdują się dwa łózka. Co dzień przez dziurę podróżuje platforma z jedzeniem, a raczej jego resztkami zostawionymi przez więźniów powyżej. Co więcej, raz w miesiącu więźniów się przenosi. Losowo.

4. "Szkoła dla elity"

Współczesna wersja serialu o perypetiach nastolatków ze szkoły w Las Encinas.

3. "Proceder"

Biografia Tomasza Chady, jednego z kontrowersyjnych bohaterów polskiej sceny rapu.

2. "Toy boy"

Znów hiszpański serial o byłym męskim striptizerze, który po wyjściu z więzienia chce stać się praworządnym obywatelem. Historia warta uwagi.

i

1. "W lesie dziś nie zaśnie nikt" (nowość)

Polski horror (a dokładnie slasher), który przez niektórych może być zakwalifikowany jako komedia. Twórcy sięgnęli w nim po sprawdzoną i cieszącą się ostatnio dużą popularnością stylistykę lat 80. (m.in. dzięki "Stranger Things"). Środek lasu, grupa nastolatków bez smartfonów i tajemnica - cóż może pójść źle?