Senegal: kraina franka i magicznego PKB

Potęga zainteresowania piłką nożną sprawiła, że Senegal budzi wśród Polaków zainteresowanie większe niż kiedykolwiek wcześniej. Taktyczne rozpracowanie grupowego rywala można uzupełnić o kilka interesujących faktów dotyczących waluty, giełdy i gospodarki.

Kiedy w Polsce mówimy „frank”, w olbrzymiej większości przypadków chodzi nam o walutę Szwajcarii. Warto jednak pamiętać, że na świecie funkcjonuje jeszcze kilka walut o tej nazwie. Oczywiście, frank francuski, belgijski czy luksemburski odeszły do przeszłości wraz z pojawieniem się euro, zaś już ponad pół wieku temu własne wersje franka porzuciły Algieria, Tunezja czy Maroko. Frankiem wciąż zapłacimy jednak w Demokratycznej Republice Konga, Burundi, Rwandzie, Gwinei, Dżibuti, na Komorach oraz w dwóch potężnych obszarach walutowych. W skład jednego z nich wchodzi Senegal.

Krainy afrykańskiego franka

Zacznijmy od przedstawienia dwóch unii. W skład Unii Gospodarczej i Walutowej Afryki

Zachodniej (West African Economic and Monetary Union – WAEMU) wchodzą: Benin, Burkina Faso, Gwinea Bissau, Mali, Niger, Wybrzeże Kości Słoniowej, Togo oraz Senegal właśnie. Z kolei Wspólnotę Gospodarczą i Walutową Afryki Środkowej (Central African Economic and Monetary Union – CAEMC), tworzą Czad, Gabon, Gwinea Równikowa, Kamerun, Republika Konga i Republika Środkowoafrykańska. Razem 14 państw postkolonialnych, które dziś zamieszkuje ponad 160 mln ludzi.

Waluta obowiązująca w obu uniach nazywa się tak samo – to frank CFA, którego korzenie sięgają 1945 r., a więc jeszcze okresu, w którym to Francja rządziła w tej części świata. Formalnie obie waluty są jednak różne (skrótowiec CFA rozwijany jest na dwa sposoby: w Afryce Zachodniej jako Communauté financière d'Afrique oraz Communauté Financière Africaine w Afryce Środkowej), przez mają np. odmienne kody ISO (XOF dla franka zachodnioafrykańskiego i XAF dla franka środkowoafrykańskiego) oraz inaczej wyglądają reprezentujące je banknoty i monety.

Ich wartość jest jednak taka sama i na sztywno powiązana jest z kursem euro (1 euro = 655,957 CFA, wcześniej 100 CFA = 1 frank francuski) . Innymi słowy, państwa afrykańskie, w tym Senegal, nie prowadzą polityki monetarnej, tylko „importują” ją z Europejskiego Banku Centralnego. Mówiąc z przymrużeniem oka – Senegal jest w strefie euro od samego jej początku, natomiast nie wiadomo, czy Polska kiedykolwiek do niej wejdzie.

Teoretycznie banki centralne, a więc Bank Państw Afryki Środkowej (BEAC) oraz Centralny Bank Państw Afryki Zachodniej (BCEAO), mogłyby zacząć prowadzić różną politykę. Póki tak się jednak nie stanie, kurs XOF i XAF wobec dolara, funta, złotego czy dowolnej innej waluty zmieniał będzie się tak, jak zmieniał będzie się kurs euro. Co ciekawe, chociaż, to w praktyce banknoty i monety emitowane w jednym obszarze są akceptowane w drugim (choć oficjalnie nie mają tam statusu legalnego środka płatniczego).

W tym monetarnym dualizmie pewną rolę wciąż odgrywa dawna metropolia. Nie chodzi tylko o nazwę waluty. Wymianę obu afrykańskich franków na euro gwarantuje Bank Francji, a jego przedstawiciele zasiadają we władzach afrykańskich banków centralnych. Taka sytuacja oczywiście wzmacnia obie waluty w oczach globalnych inwestorów, choć jednocześnie bywa krytykowana.

- Państwa wchodzące w skład obu unii są zobowiązane do centralizacji rezerw walutowych na poziomie regionalnym w BCEAO i BEAC, jak również wpłaty 50% rezerw do francuskiego skarbu

państwa na nisko oprocentowane (0,75%) rachunki operacyjne. Szacuje się, że wielkość przekazywanych rezerw wynosi około 500 mld EUR. Francja nie jest zobowiązana do informowania regionalnych banków centralnych o kierunkach lokat zgromadzonych rezerw, najprawdopodobniej

jednak lokuje je na paryskiej giełdzie. Przeciwnicy strefy franka CFA uważają, że

ten „kolonialny podatek” powinien zostać przeznaczony na finansowanie rozwoju krajowych gospodarek – tłumaczy dr Krystyna Mitręga-Niestrój z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w artykule z 2017 r.

Unijna giełda

Monetarne związki widać także w przypadku rynku akcji. Spółki z Senegalu notowane są na giełdzie BRVM z siedzibą w Abidżanie (Wybrzeże Kości Słoniowej), która obsługuje również podmioty z innych państw Unii Gospodarczej i Walutowej Afryki Zachodniej. Kapitalizacja całego parkietu wynosi 6 151 779 535 910 FCFA (ok. 40 mld złotych), a kwota ta rozkłada się na 45 podmiotów, spośród których największy jest senegalski Sonatel, telekomunikacyjny gigant, którego większościowym akcjonariuszem jest Orange (skojarzenia z TP SA nie są przypadkowe). Wśród innych istotnych spółek giełdowych pochodzących z kraju naszych grupowych rywali wymienić można naftowy Total czy Bank of Africa.

Główny indeks zachodnioafrykańskiej giełdy BRVM10 przyjmuje obecnie wartość 208 pkt. To poziom najniższy od 5 lat, daleki od maksimów z połowy 2015 r. (310 pkt.). Od początku roku indeks stracił 5,3 proc., a więc mniej niż WIG20 (-12,6 proc.).

Cuda z PKB

Do przedmeczowego rozpracowania gospodarczego naszego mundialowego rywala wykorzystać można także wskaźniki makroekonomiczne, które szczęśliwie obliczane są z osobna dla każdego państw Afryki Zachodniej. Jako, że do meczu pozostało niewiele czasu, skupmy się na PKB.

Po pierwsze, senegalska gospodarka w ostatnich latach rosła o około 7 proc. i prognozy Banku Światowego zakładają, że tempo to zostanie utrzymane w latach najbliższych. W makroekonomii dynamika wzrostu PKB na poziomie 7 proc. to wartość nieprzypadkowa – dzięki zastosowaniu tzw. „reguły 72” łatwo policzyć, że utrzymanie siedmioprocentowego wzrostu przez 10 lat powoduje podwojenie wartości początkowej.

Magia w senegalskiej gospodarce dotyczy jednak nie tylko szczególnej dynamiki wzrostu gospodarczego. Okazuje się bowiem, że tamtejszy PKB z dnia na dzień „urósł” o blisko jedną trzecią. Oczywiście nie stało się to za sprawą gospodarczego cudu, lecz wynikało ze zmiany sposobu obliczania PKB. Jak informuje Bloomberg, senegalscy statystycy podwyższyli ostatnio dane dotyczące PKB z 2016 r. z 8,7 bln do 11,25 bln franków CFA – oficjalnym powodem zmiany było uwzględnienie nowych źródeł danych, co miało pomóc w dokładniejszym mierzeniu aktywności ekonomicznej. W poprzednich latach z analogicznych powodów na podobną rewizję PKB zdecydowały się inne kraje afrykańskie, m.in. Kenia, Tanzania, Ghana czy Nigeria.

Na koniec zwróćmy uwagę na Senegal pod jeszcze innym kątem. Najpierw jednak krótki wstęp. Naszym rywalom mundial 2002 kojarzy się z największym w historii sukcesem, który rozpoczął się od sensacyjnego zwycięstwa (0:1) w pełnym podtekstów meczu otwarcia z Francją, ówczesnym mistrzem świata, a zakończył na dramatycznym ćwierćfinale i porażce z Turcją w doliczonym czasie gry. O tym, jak koreańsko-japoński mundial kojarzy się Polakom, w dniu dzisiejszego meczu wspominał nie będę. Zamiast tego, skupmy się na

Otóż od 2002 r. populacja Senegalu urosła o 56% (!), z 10,2 do 16,3 mln. To tak, jakby liczba Polaków wzrosła w tym czasie do 60 mln, podczas gdy, jak dobrze wiemy, w najbardziej optymistycznym wariancie wielkość ta nie uległa większej zmianie. Jak wynika z często cytowanych prognoz ONZ, trend ten będzie trwał i na 29. mistrzostwach świata w 2050 r. to Senegal (34 mln) będzie miał więcej ludności niż Polska (32 mln).

Michał Żuławiński