Rozpoczął się wyścig po nasze podatki

Termin rozliczenia się z fiskusem mija 31 kwietnia 2018 r. W związku z tym miasta i gminy rozpoczęły intensywne kampanie zachęcające mieszkańców do składania PIT-ów w miejscu faktycznego zamieszkania. Można wygrać samochody, skutery, rowery czy bilety na festiwal.

Szybki, prosty i darmowy program do PIT-ów. Wypróbuj wersję online »

Deklarację PIT można złożyć w urzędzie skarbowym zgodnym z miejscem zameldowania bądź zamieszkania. W związku z tym miasta i gminy już kolejny rok z rzędu ruszyły z kampaniami, które mają na celu zachęcenie mieszkańców do rozliczenia się w tamtejszych urzędach skarbowych. Chcą w ten sposób uświadomić, że każda osoba może mieć wpływ na podniesienie komfortu życia, jakości usług publicznych czy wesprzeć projekty związane z poprawą jakości powietrza w miejscu swojego zamieszkania. Aby dotrzeć do mieszkańców w sposób bardziej efektywny, zorganizowały loterie, których uczestnicy mogą wygrać nagrody rzeczowe - m.in. samochody, skutery, rowery czy sprzęt fotograficzny.

Gra idzie o wysoką stawkę, bowiem według prognoz Ministerstwa Finansów w 2018 r. do budżetu wpłynie niemal 55,5 mld dochodu z PIT, czyli o 6,3 proc. więcej w stosunku do ubiegłego roku. W pięciu miastach - Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu i Łodzi - dochody przekroczą miliard złotych. Natomiast najwyższe z nich osiągnie Warszawa – według przewidywań o 477 mln zł więcej niż wpływy planowane rok wcześniej.

Miasta stawiają na cztery kółka

Gdańsk w ramach akcji rozliczenia PIT w miejscu zamieszkania zorganizował loterię, w której główną nagrodą do wygrania jest Toyota Yaris Hybrid wersja Premium. Aby móc uczestniczyć w losowaniu, należy w terminie od 1 marca do 5 maja 2018 r. zgłosić udział w loterii oraz złożyć deklarację podatkową PIT za 2017 r. w jednym z gdańskich urzędów skarbowych właściwym dla miejsca zamieszkania. Miasto przygotowało dla uczestników dodatkowo piętnaście rowerów miejskich oraz pięćdziesiąt kart mieszkańca z doładowanym 5-miesięcznym biletem komunikacji miejskiej.

Jak co roku, równieżchce nakłonić jak największą liczbę osób zamieszkujących i pracujących w mieście do rozliczania się z tamtejszym fiskusem m.in. z PIT-37 . W tym celu została zorganizowana loteria, w której do rozlosowania jest hybrydowy samochód osobowy marki kia niro wersja M 1.6 GDi hybrid, trzy skutery elektryczne ZIPP Voltengo oraz dziesięć rowerów miejskich Diamant Ubari Komfort. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie deklaracji podatkowej za 2017 r. w jednym z wrocławskich urzędów skarbowych oraz zgłoszenie udziału w loterii w okresie od 5 marca do 6 maja 2018 r.

Kolejnym miastem, które chce przyciągnąć podatników, kusząc ich możliwością wygrania samochodu osobowego, jest Gdynia. Kampania, która ruszyła w nadmorskim mieście, ma na celu uzmysłowienie, jak ważne są środki z podatku. Jest to bowiem jeden z kluczowych elementów zasilających budżet miasta. Aby zachęcić mieszkańców do rozliczania się w jednym z dwóch urzędów skarbowych, Gdynia ruszyła z loterią, w której mogą wziąć udział wszystkie osoby, które złożą deklarację podatkową osobiście bądź online, wskażą gdański adres zamieszkania oraz zgłoszą swój udział do 10 maja 2018 r. Do wygrania jest samochód marki toyota yaris active hybrid, dwa rowery miejskie Baltica Bicycles oraz siedem karnetów na wszystkie cztery dni Open’er Festival 2018.

Nie tylko duże miasta walczą o dochód z rozliczenia PIT-ów. Gmina Wieliszew dla mieszkańców przygotowała loterię, w której nagrodą główną również jest samochód – citroen C3. Osoby, które złożą zeznanie roczne w Urzędzie Skarbowym w Legionowie, wskazując Gminę Wieliszew jako miejsce zamieszkania, mogą dodatkowo liczyć na nagrody pocieszenia, tj. voucher na zakup mebli PPHU Kanownik s.c. Fabryka Mebli Wzorcownia o wartości 2000 zł brutto, telewizor marki Samsung, aparat fotograficzny oraz tablet marki Samsung. Wystarczy zgłosić swój udział w loterii lub wrzucić kupon do urny loteryjnej znajdującej się w Urzędzie Gminy do 8 maja 2018 r.

Szansę na wygranie atrakcyjnych nagród mają także mieszkańcy Bielska-Białej. Miasto 15 marca 2018 r. ruszyło z akcją „Rozlicz PIT w Bielsku-Białej, czekają kaPITalne nagrody”. W przygotowanej loterii można zgarnąć fiata 500, trzy skutery Kymco, trzy rowery Merida, cztery Xiaomi Redmi Note 4, pięć robotów kuchennych, dziesięć karnetów na pływalnię oraz dziesięć biletów upoważniających do przejazdu kolejką linową. Szanse na wygraną mają osoby, które złożą deklaracje PIT za 2017 r. w Bielsku-Białej oraz do 6 maja 2018 r. wypełnią formularz zgłoszeniowy.

Rozlicz PIT i zgarnij nagrody

Loterię zorganizowała również Środa Śląska. Osoby, które spełnią warunki uczestnictwa, tj. złożą deklarację PIT w tamtejszym urzędzie skarbowym, wskażą Środę Śląską jako miejsce zamieszkania oraz zgłoszą uczestnictwo w loterii do 31 maja 2018 r., będą mogły wygrać telewizor, tablet, smartwatch, głośnik bezprzewodowy oraz kamerę GoPro.

Kolejnym miastem, który przygotował się na gorący okres rozliczania PIT-ów za ubiegły rok, jest Stargard. Już 15 lutego br. ruszył konkurs, w którym do wygrania jest skuter, trzy rowery miejskie, pięć aparatów fotograficznych oraz sto biletów i wejściówek na różne wydarzenia. Aby wziąć w nim udział, należy zrobić zdjęcie pierwszej strony PIT-u, fotografię nietypowego miejsca w Stargardzie oraz udzielić odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego akurat to miejsce?”. Zgłoszenia należy przesyłać do 4 maja 2018 r.

"Zmień PIT-y na benefity" to kolejna odsłona kampanii, która ma zachęcić mieszkańców do płacenia podatków w Poznaniu. Władze miasta podkreślają, że podatki przyczynią się do wzrostu liczby miejsc w żłobkach, przedszkolach oraz do rozwoju kultury w mieście. Dodatkowo każdy, kto rozliczy swoje podatki w Poznaniu, może liczyć na zniżki na karcie PEKA (Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna), które uprawniają do tańszych przejazdów komunikacją miejską czy rabatów na wypożyczenie rowerów miejskich.

Miast może być więcej

Do zakończenia okresu rozliczeniowego mamy jeszcze trochę czasu. Niektóre miasta i gminy, wychodząc z tego założenia, nie rozpoczęły jeszcze kampanii, które mają nakłonić mieszkańców do rozliczenia się z tamtejszymi urzędami skarbowymi. Przykładem jest Karczew, który dopiero 2 lutego br. przedłożył wniosek do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z siedzibą Warszawie o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii promocyjnej pod nazwą „PIT w Karczewie. Się opłaca!”. Ma ona ruszyć 1 maja i trwać do 30 maja 2018 r. Uczestnicy biorący w niej udział będą mogli wygrać m.in. skuter miejski, telewizor, laptop czy aparat fotograficzny.

Rozlicz PIT z programem, który polecamy: wersja do pobrania na komputer

na komputer program do rozliczeń online.

Wiele miast, mimo nie podjęcia się organizacji loterii z nagrodami, nakłania mieszkańców do rozliczania PIT-ów w tamtejszych urzędach skarbowych poprzez liczne plakaty, informacje na stronach internetowych czy organizowanie dyżurów dla osób, które potrzebują pomocy w wypełnieniu zeznania . Miasta i gminy chcą tym samym podkreślić, jak ważne są pieniądze wpływające do budżetu z podatków. Każdy mieszkaniec może mieć wpływ na poprawę jakości komunikacji miejskiej, ścieżek rowerowych, parkingów miejskich oraz innych elementów infrastruktury, jakości powietrza czy dofinansowania działalności jednostek oświatowych.

Katarzyna Rostkowska