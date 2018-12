Praca jest, chętnych brak

Niezmiennie najwięcej wolnych miejsc pracy czeka w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i naprawie pojazdów samochodowych. W porównaniu do III kwartału 2017 roku w 2018 r. liczba wolnych stanowisk była większa o 19,8 proc., na stabilnym poziomie utrzymuje się liczba nowo utworzonych miejsc pracy i jest wyższa w porównaniu do ubiegłego roku o zaledwie 4,3 proc.

Główny Urząd Statystyczny przedstawił dane dotyczące popytu na pracę w III kwartale 2018 roku. Z informacji wynika, że III kwartale 2018 roku było mniej wolnych miejsc pracy niż w drugim kwartale, spadła również liczba wolnych nowo utworzonych miejsc pracy w końcu kwartału. Jednak, biorąc pod uwagę III kwartał 2017 roku, w 2018 r. odnotowano wzrost we wszystkich analizowanych obszarach, nie wyłączając zlikwidowanych miejsc pracy w kwartale.

Popyt na pracę III kw. 2017 r. II kw. 2018 r. III kw. 2018 r. Wolne miejsca pracy - w końcu kwartału 131186 164745 157155 Wolne nowo utworzone miejsca pracy - w końcu kwartału 27729 42540 35936 Nowo utworzone miejsca pracy - w kwartale 160472 167937 167311 Zlikwidowane miejsca pracy - w kwartale 61872 58757 80573 Źródło: dane Głównego Urzędu Statystycznego

Wolne i wolne nowo utworzone miejsca pracy na koniec III kwartału 2018 r. dotyczyły przede wszystkim przetwórstwa przemysłowego, budownictwa i handlu oraz naprawy pojazdów samochodowych. Te trzy branże niezmiennie poszukują pracowników. Na kolejnych miejscach znalazły się: transport i gospodarka magazynowa, informacja i komunikacja, a także działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Kogo szukano? Przede wszystkim robotników przemysłowych i rzemieślników. Na kolejnych miejscach znaleźli się operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, następnie specjaliści oraz pracownicy usług i sprzedawcy.

Przykładowe wynagrodzenia przedstawiane w ofertach w branżach z najwyższą liczbą wolnych miejsc pracy Stanowisko Płaca brutto Pracownik budowlany 18 zł/h Sprzedawca 3500 zł Kasjer 16 zł/h Pakowacz 14-15 zł/h Magazynier 2400 zł Elektryk 3100 zł Spawacz 3500 zł Mechanik maszyn i urządzeń budowlanych 4500 zł Piekarz 2400 zł Tokarz 22 zł/h Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie przykładowych ofert zawartych na stronie oferty.praca.gov.pl, przedstawione ogłoszenia dotyczyły pracy w Warszawie, stan na 11.12.2018 r.

Jaki będzie I kw. 2019 r.

ManpowerGroup przedstawił barometr perspektyw zatrudnienia na pierwszy kwartał 2019 roku. Z niego wynika, że zaledwie 13 proc. firm chce powiększać swoje zespoły, podczas gdy 5 proc. planuje redukcję etatów.

– Polski rynek pracy jest stabilny, a prognozy potwierdzają, że firmy jeszcze nie nasyciły się nowymi pracownikami i w najbliższych miesiącach nadal możemy się spodziewać dużej rywalizacji o kadry. Jest to szczególnie widoczne w produkcji przemysłowej, która od lat jest najbardziej stabilnym sektorem rynku w Polce i cieszy się najbardziej optymistycznymi prognozami pracodawców – mówi Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup.

Badanie ManpowerGroup potwierdza dotychczasowy trend polegający na skupieniu nowych etatów w obrębie produkcji i logistyki. Firmy przemysłowe według raportu odnotowały prognozę netto zatrudnienia (czyli różnicę proc. pomiędzy liczbą pracodawców przewidujących wzrost całkowitego zatrudnienia a liczbą pracodawców deklarujących jego spadek) plus 21 proc., transport/logistyka/komunikacja plus 20, budownictwo plus 15, kopalnie plus 14, a handel detaliczny i hurtowy plus 12.

Jak wynika z diagnozy ManpowerGroup Polska z prognozą zatrudnienia na poziomie +12 proc. jest piątym rynkiem w regionie EMEA, gdzie w pierwszym kwartale 2019 będzie najłatwiej o pracę. Większymi optymistami są pracodawcy na Słowenii (+19 proc.) oraz w Grecji (+18 proc.).

Weronika Szkwarek