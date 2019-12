Podwyżki cen prądu w Tauronie. Reszta spółek czeka

Średnio 12 proc. więcej zapłacą za prąd w 2020 r. odbiorcy Taurona. Taryfy trzech innych wielkich sprzedawców nie zostały zatwierdzone przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Nie mogą oni zatem od 1 stycznia 2020 r. zmienić taryf, obowiązujących w 2019 r.

- Tylko Tauronowi zatwierdzono taryfę na 2020 rok. Średni wzrost rachunku to ok. 7 zł, a wraz z taryfą dystrybucyjną to wzrost o nie więcej niż 9 zł - podała na Twitterze Magda Graniszewska z redakcji "Pulsu Biznesu".

Jak poinformował we wtorek prezes URE Rafał Gawin zatwierdzona taryfa - dla spółki Tauron Sprzedaż - przewiduje ok. 20 proc. wzrost ceny energii elektrycznej od początku 2020 r. Razem z nowymi taryfami dystrybucyjnymi, na rachunku przeciętnego gospodarstwa domowego w taryfie G11 miesięczny wzrost będzie rządu 9 zł, w przypadku taryfy G12 - ok. 15 zł. Średnio o 12 proc.

Pozostałe trzy firmy (PGE, Enea, Energa) otrzymały odmowę dotyczącą podwyżki taryf i jeżeli będą chciały pobierać większe opłaty od gospodarstw domowych, będą musiały złożyć nowe wnioski.

"Uznaliśmy, że nie możemy uznać propozycji taryf tych sprzedawców(...) Nie mogłem przychylić się do wniosków przedsiębiorstw, które pomimo kilku rund negocjacji nie zdecydowały się przystać na poziom taryf akceptowalny z punktu widzenia nadrzędnych celów regulacji. Przekazane przez sprzedawców informacje oraz porównanie warunków funkcjonowania rynku energii elektrycznej w roku 2019 z przewidywaniami na rok 2020, nie uzasadniają - w naszej ocenie - oczekiwanego przez przedsiębiorstwa wzrostu przychodu – oświadczył Gawin.

Jak tłumaczył prezes regulatora nadrzędnym celem jego działania jest równoważenie interesów uczestników rynku – przedsiębiorstw energetycznych – i odbiorców energii – w tym przypadku gospodarstw domowych.

"Tak długo, jak regulator nie będzie przekonany, że dany poziom taryfy równoważy interesy przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców, uwzględniając aktualne warunki funkcjonowania rynku i sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw, taryfy nie mogą być zatwierdzone" - powiedział.

Wtorkowa decyzja URE oznacza, że sprzedawcy z grup PGE, Energa i Enea nie mogą zmienić cen za energię elektryczną od 1 stycznia 2020 roku. W konsekwencji - zgodnie z obowiązującym prawem - dla swoich odbiorców w gospodarstwach domowych, rozliczanych na podstawie zatwierdzanej taryfy, muszą stosować stawki, które prezes URE zatwierdził w ostatnim postępowaniu – tj. w taryfie na rok 2018 (na 2019 nie było zatwierdzanych taryf z uwagi na decyzję rządu o zamrożeniu cen tzw. ustawą prądową). Zmiany w rozliczeniach od 1 stycznia 2020 r. mogą zatem wynikać jedynie ze zmiany taryfy dystrybutora energii elektrycznej" - wyjaśnił regulator.

Jak przypomniał Gawin przedsiębiorstwa mogą zmodyfikować jeszcze swoje wnioski, mogą wystąpić też z nowymi.

Jednocześnie prezes URE zatwierdził taryfy dystrybucyjne wszystkich dystrybutorów i taryfę przesyłową. W przełożeniu na rachunek przeciętnego gospodarstwa domowego będzie to oznaczać wzrost w przedziale 0,80-1,80 zł miesięcznie.

Nowy rok, stare taryfy

Warto dodać, że przedsiębiorstwo energetyczne może wprowadzić taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania przez prezesa URE. Dziś był zatem ostatni dzień na publikację taryf, by te mogły wejść w życie z początkiem 2020 roku. PGE, Energa i Enea wejdą zatem w 2020 rok z taryfami z roku 2018. - Firmy same przyjęły takie ryzyko. Oznacza to faktyczne zamrożenie cen dla tych trzech firm - powiedział Rafał Gawin, prezes URE. W efekcie na braku podwyżek ucierpią przychody wspomnianej trójki, zyskają zaś póki co ich klienci.

Przypomnijmy, URE tzw. sprzedawców z urzędu - cztery największe firmy prowadzące sprzedaż energii - do przedłożenia wniosków taryfowych na 2020 rok wezwał w październiku. Wnioski od spółek obrotu PGE, Enei, Energi i Taurona wpłynęły 15 listopada. Jak podawał "Dziennik Gazeta Prawna" energetyczne spółki miały liczyć na 20-40 proc. podwyżki. Później Tauron jako jedyny miał "zejść z ceny".

- Według moich informacji będzie wzywał (prezes URE - przyp. red.) grupy energetyczne do korekty wniosków o podwyżki cen energii. Czyli do wnioskowania o mniejsze podwyżki. Ale jednej grupy wzywać nie musi, bo wyszła przed szereg i już zmniejszyła oczekiwania - pisała przed konferencją na Twitterze Karolina Baca-Pogorzelska.

Minister zapowiadał, że podwyżej nie będzie

W listopadzie Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych, przekonywał, że rząd zrobi wszystko, by nie było podwyżek cen prądu dla indywidualnych odbiorców. 16 grudnia jednak sugerował, że podwyżki wcale nie są niemożliwe. - Są różne metody, by podwyżki nie było. W 2019 r. zrobiliśmy ustawowe zamrożenie cen, czyli budżet rekompensował to wprost firmom energetycznym. Istnieją również inne metody, np. rekompensaty dla samych odbiorców. (...) Mamy przygotowane rozwiązania prawne, o których będę mówić, w sytuacji gdy będzie jasność co do werdyktu URE. To mogą być przecież rekompensaty dla odbiorców - mówił na antenie RMF FM Sasin.

Zgodnie z notowaniami na TGE, we wtorek podstawowy kontrakt roczny na dostawę energii w 2020 r. był wart 241 zł za MWh. W listopadzie 2018 r. identyczny instrument na 2019 r. był notowany na poziomie 287 zł/MWh, a w listopadzie 2017 r. kontrakt na 2018 r. - 220 zł MWh. Przypomnijmy jednak, że podwyżki cen w zeszłym roku były ustawowo zamrożone. Producenci energii narzekają m.in. na koszty związane z koniecznością ponoszenia coraz wyższych opłat związanych z emisją CO2 (blisko 4/5 polskiego prądu produkowane jest z węgla). Energetykę czekają też spore inwestycje związane m.in. z dekarbonizacją i zastępowaniem starych mocy nowymi.

Prezes URE Rafał Gawin zapowiadał w listopadzie, że nie zatwierdzi wniosków, dopóki nie będzie przekonany, iż „poziom taryf odpowiada aktualnym warunkom rynkowym i odzwierciedla uzasadnione koszty sprzedawców prądu”.

