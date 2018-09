Płatności zbliżeniowe do 100 zł bez PIN-u już w przyszłym roku

Wszystko wskazuje na to, że od III kwartału 2019 roku będziemy mogli realizować transakcje zbliżeniowe do kwoty 100 zł bez podawania kodu PIN. Mastercard ma już zgodę NBP na podniesienie limitu, teraz stosowny wniosek zgłosiła organizacja Visa.

- Potwierdzam, wniosek o podniesienie limitu dla płatności zbliżeniowych został złożony do Narodowego Banku Polskiego. Planowo nowy limit ma zacząć obowiązywać w III kwartale 2019 r. – powiedział nam Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce.

O tym, że banki i organizacje płatnicze chcą podnieść limit transakcji zbliżeniowych bez PIN, pisaliśmy na łamach Bankier.pl już w ubiegłym roku. Obecnie ustawiony limit – 50 zł – jest zdaniem wielu uczestników rynku za niski. Był on zdefiniowany 10 lat temu temu, kiedy to technologia zbliżeniowa debiutowała na naszym rynku.

Wówczas były też inne ceny. Jak wylicza organizacja Mastercard, w ciągu dekady realna wartość nabywcza pieniądza spadła o łącznie 21,6 proc. Zestaw produktów, który 10 lat temu był wart 100 zł, dziś kosztuje ponad 120 zł. W efekcie maksymalna kwota 50 zł, ustalona w 2007 r., przestała być adekwatna do dzisiejszych warunków.

Tymczasem Polacy przekonali się do transakcji zbliżeniowych. Mastercard podaje , że w sierpniu 2018 r. po raz pierwszy udział tego rodzaju płatności we wszystkich transakcjach z użyciem kart Mastercard i Maestro w Polsce przekroczył próg 85 proc. W Europie częściej niż Polacy zbliżeniowo płacą jedynie Czesi – 93 proc.

Firma podaje, że Polska zdecydowanie wyprzedza kraje, które uważa się powszechnie za technologicznie zaawansowane. W Szwecji, która często jest wskazywana jako pierwszy kraj, który może stać się „w pełni bezgotówkowy”, zbliżeniowo realizowanych jest obecnie 12 proc. transakcji Mastercard. W przypadku Niemiec, czyli europejskiej potęgi gospodarczej, jest to niewiele więcej – 15 proc. Wynika to przede wszystkim z późniejszego wprowadzenia do tych krajów technologii zbliżeniowej.

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w Polsce na koniec I kwartału 2018 roku w obiegu było około 31,9 mln kart z funkcją zbliżeniową. To już 80 proc. wszystkich kart w naszych portfelach. Już 98 proc. wszystkich terminali POS na rynku akceptowało technologię zbliżeniową.

Wojciech Boczoń