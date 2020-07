Musk: Za 5 lat roboty będą mądrzejsze od ludzi

fot. Phil Stafford / Shutterstock

W ciągu 5 lat sztuczna inteligencja będzie mądrzejsza od ludzi, ostrzega Elon Musk.

- Ludzie, którzy najbardziej mylą się co do sztucznej inteligencji, to ci, którzy są bardzo sprytni, ponieważ nie potrafią wyobrazić sobie, że komputer może być znacznie mądrzejszy od nich — mówił szef Tesli, Elon Musk, cytowany przez Businessinsider.com.

Elon Musk jak zwykle nie przebiera w słowach komentując rzeczywistość. Kilkukrotnie szef Tesli musiał odpowiedać za swoje wypowiedzi zamieszczone na Twitterze m.in. stanął przed sądem za wpis, w którym poinformował, że zastanawia się nad przejęciem firmy. Z powodu zamieszczonego tweeta akcje Tesli wzrosły z ok. 355 dolarów do ponad 370 dolarów. Po trzech tygodniach Musk uznał, że nie zamierza jednak przejąć firmy. Inwestorzy oskarżyli go o celowe wprowadzenie w błąd w celu zwiększenia ceny akcji.

Najlepiej zarabiający prezes na świecie sądzi, iż w ciągu najbliższych 5 lat sztuczna inteligencja (AL) będzie mądrzejsza od ludzi. Szef Tesli dodaje, że nie twierdzi, iż ład na świecie rozpadnie się, jednak będzie to „dziwny” okres destabilizacji.

Inicjator powstania SpaceX postuluje wdrożenie odpowiednich regulacji dotyczących sztucznej inteligencji. Dodatkowo używanie AI powinno być otoczone przepisami prawnymi. Według Muska niekontrolowane używanie sztucznej inteligencji może być groźniejsze od bomby atomowej.

DF