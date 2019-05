Mocne spadki producentów gier

Na środowej sesji mocnej przeceny doznają akcje niektórych producentów gier, a WIG.Games jest zdecydowanie najgorszym indeksem sektorowym na całej GPW.

O ponad 2 proc. spadają w środę przed południem notowania indeksu WIG.Games. Warto zwrócić uwagę, że dzieje się to w sytuacji, gdy cały rynek znajduje się na niewielkim plusie, a drugi najsłabszy indeks sektorowy - WIG-Telekom - traci ledwie niecały 1 proc. Producenci gier są więc na dzisiejszej sesji najsłabszym ogniwem GPW.

W indeksie WIG.Games znajdują się akcje 5 producentów gier z GPW. Wśród nich w pobliżu kreski utrzymują się dziś jedynie CI Games oraz CD Projekt. Pierwsza zyskuje 0,8 proc. kontynuując wczorajsze wzrosty. W środę po południu na rynku pojawiła się informacja, że CI Games planuje w czerwcu emisję do 12 mln akcji serii H, z której chce pozyskać ok. 11 mln zł. Co ciekawe pieniądze mają trafić m.in. na rozwój zespołu, choć wcześniej spółka liczebność zespołu mocno obcięła. Część pieniędzy ma trafić także na promocję.

Z kolei akcjonariusze CD Projektu czekają na raport kwartalny spółki, który ma pojawić się jutro. Dodatkowo przed rozpoczęciem wtorkowej sesji agencja Bloomberg podała, że amerykański bank inwestycyjny Stifel rozpoczął wystawianie rekomendacji dla akcji CD Projekt od zalecenia “kupuj” z ceną docelową 255 zł. Na horyzoncie zaś inwestorom świeci się przede wszystkim czerwcowe E3, na którym - jak wielu oczekuje - mają zostać odsłonięte karty w sprawie "Cyberpunka".

Gorzej radzą sobie PlayWay oraz Ten Square Games, akcje tych spółek tracą bowiem blisko 4 proc., blisko 3 proc. traci zaś 11 bit. Spadki Ten Square wiązać należy przede wszystkim z raportem kwartalnym, który pojawił się przed sesją. Spółka odnotowało 10,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kwartale 2019 roku. To spory skok względem 5 mln zł przed rokiem, ale i rozczarowanie wobec przekraczającego 13 mln zł konsensusu.

W spółce nastroje pozostają jednak dobre. - Najważniejsza gra w portfolio Ten Square Games, hitowa gra 'Fishing Clash' wygenerowała przez pierwsze trzy miesiące bieżącego roku przychód w wysokości 37,5 mln zł, co oznacza prawie pięciokrotny wzrost w porównaniu do I kw. 2018, kiedy wyniosły 7,6 mln zł. Jednocześnie dynamicznie wzrosła średnia miesięczna liczba aktywnych użytkowników (MAU) dla tej gry. Obecnie wynosi ok. 2 mln użytkowników, wobec 1,2 mln w I kw. 2018 - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom. Okupione to zostało jednak sporymi nakładami marketingowymi, które spowodowały właśnie gorszy od oczekiwań wynik netto (przychody odpowiadały bowiem konsensusowi).

PlayWay zaś tanieje już szóstą sesję z rzędu. W międzyczasie Frozen Districkt, spółka zależna PlayWay, sprzedała w sklepie Steam w ciągu 72 godzin po premierze ponad 45 tys. kopii dodatku DLC do gry "House Flipper". PlayWay poinformował także, że do klientów w sklepach online oraz w dystrybucji detalicznej trafiło ponad 93 tys. szt. gry "Uboat", ponad 850 tys. szt gry "Car Mechanic Simulator 2018" oraz ponad 845 tys. szt. gry "House Flipper".

Z kolei wśród spółek spoza WIG.Games warto zwrócić uwagę przede wszystkim na niedawnego debiutanta, czyli BoomBit. Po bardzo udanym początku przygody z GPW, teraz wycena praw do akcji spółki znalazła się w odwrocie. Dziś BoomBit traci blisko 6 proc., od maksimów z 16 maja spadek sięga już jednak 27 proc. Mimo wszystko BoomBit notowany jest wciąż powyżej ceny z oferty.

Adam Torchała