Maląg: Złożono już 150 wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników

Złożono już 150 wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - poinformowała PAP w środę szefowa MRPiPS Marlena Maląg. Dodała, że rozpoczęto już także wypłatę mikropożyczek dla przedsiębiorców.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przypomina, że specustawa przygotowana do walki ze skutkami pandemii koronawirusa przewiduje, że osoby samozatrudnione będą mogły skorzystać z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla pracodawców, których obroty gospodarcze w następstwie wystąpienia COVID-19 spadły, przewidziane zostało świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników. Wnioski o wsparcie można składać od środy.

"Do tej pory do Wojewódzkich Urzędów Pracy złożono już 150 wniosków o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Liczba ta jednak szybko wzrasta" - przekazała PAP minister Maląg.

Jak przypomniała, tzw. tarcza antykryzysowa przewiduje też m.in. mikropożyczki dla przedsiębiorców do 5 tys. zł. Jak poinformowała szefowa MRPiPS, do tej pory wypłacona została już pierwsza pożyczka. "Przelew na 5 tys. zrealizował Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie. Łącznie do Powiatowych Urzędów Pracy złożono 360 wniosków o mikropożyczkę" - podkreśliła.

Wsparcie może być przyznane na trzy miesiące. MRPiPS zwraca uwagę, że rząd może w drodze rozporządzenia przedłużyć ten okres. Dofinansowanie będzie wypłacane co miesiąc (po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane).

Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Przedsiębiorca, który chce otrzymać wsparcie, nie może mieć m.in. zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Wnioski o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników można złożyć do Wojewódzkich Urzędów Pracy. Natomiast wnioski o mikropożyczkę do Powiatowych Urzędów Pracy. Wnioski można także złożyć poprzez platformę praca.gov.pl.(PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ mhr/