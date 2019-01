MON i PZL Mielec podpisały umowę na cztery śmigłowce dla wojska

Minister obrony Mariusz Błaszczak i prezes PZL Mielec Janusz Zakręcki podpisali w piątek w Mielcu (Podkarpacie) umowę na dostawę czterech śmigłowców S-70i Black Hawk dla wojska. W uroczystości bierze udział premier Mateusz Morawiecki.

Minister nie podał wartości podpisanej umowy. Poinformował natomiast, że obejmuje ona także szkolenie i pakiet logistyczny.

"To nowa konstrukcja; to śmigłowiec, który gwarantuje podwyższenie zdolności bojowych naszych żołnierzy. Polscy specjaliści są bardzo dobrzy, zasługują na to, żeby dysponować najnowocześniejszym sprzętem" - powiedział Błaszczak.

Zwrócił uwagę, że śmigłowce będą pochodziły z polskiego zakładu. "To jest nasz wspólny sukces, to jest sukces Wojska Polskiego, sukces PZL Mielec, ale to jest sukces Polski" - mówił. "To ważny dzień. Wojsko Polskie kupiło black hawki, śmigłowce sprawdzone - dodał. Podkreślił, że jest to konstrukcja wybrana przez ponad 20 państw, sprawdzona także w warunkach bojowych, m.in. w Iraku i Afganistanie.

"Koszt jednego śmigłowca wraz z wyposażeniem wynosi ok. 75 mln zł. Cała kwota umowy stanowi 683,4 mln zł brutto z pakietami: logistycznym i szkoleniowym oraz doposażeniem" - podał resort.

W skład pakietu logistycznego wchodzi zapas części zamiennych i eksploatacyjnych oraz sprzęt na potrzeby obsługi naziemnej śmigłowców. Pakiet szkoleniowy obejmuje kompleksowe szkolenie pilotów i personelu technicznego - dodało MON.

"Wyposażenie zamówionych śmigłowców stanowi informację niejawną" - zastrzegło ministerstwo.

Poprzez tego typu zakupy nie tylko wzmacniamy NATO i bezpieczeństwo polskiego nieba, ale również polski przemysł; niech te "czarne jastrzębie" strzegą polskiego nieba - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki po podpisaniu umowy na dostawę śmigłowców Black Hawk.

Odnosząc się do podpisania umowy szef rządu podkreślił, że poprzez tego typu zakupy Polska wzmacnia nie tylko sojusz NATO i bezpieczeństwo polskiego nieba, ale również polski przemysł. "Jest to połączenie strategii rozwoju ze strategią zapewnienia bezpieczeństwa" - dodał.

Przypominając, że w przeszłości w Mielcu dochodziło do zwolnień pracowników, Morawiecki wyraził zadowolenie z odwrócenia tego trendu i faktu, że dzisiaj do tamtejszych zakładów przyjmowani są nowi pracownicy.

"Ten zakup jest ważny dla całej +doliny lotniczej+, dla całego Podkarpacia, dla całej Polski, ważny ze względu na to, że bardzo wiele firm, rodzinnych firm, małych i średnich polskich przedsiębiorców ma możliwość dostaw dla zakładów mieleckich tutaj, żeby powstał ten helikopter Black Hawk" - mówił premier.

"Niech te +czarne jastrzębie+, black hawki strzegą polskiego nieba; w herbie Mielca jest czarna przyłbica, ja myślę, że gdzieś tam w naszej świadomości, w naszych umysłach jest też coraz bardziej właśnie ten czarny jastrząb, który niech razem z białym orłem bronią polskiego nieba" - powiedział.

autor: Jakub Borowski, Wojciech Huk, Marceli Sommer,