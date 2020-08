fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

To nie był najlepszy tydzień dla złota, które momentami traciło niecałe 10 proc. w stosunku do ustanowionych w poprzednim tygodniu szczytów wszech czasów. Ok. 15 proc. traciło srebro.

O pretekstach do tej korekty, sytuacji na rynku amerykańskich obligacji i dobrej passie warszawskich indeksów giełdowych opowiadamy w podsumowaniu tygodnia na rynkach z Piotrem Kuczyńskim, analitykiem rynków finansowych.

PS