Księgowi i analitycy finansowi poszukiwani [Raport]

Praca w finansach nadal cieszy się popularnością – liczba wakatów dla specjalistów w tej dziedzinie stale rośnie. Na zatrudnienie mogą liczyć przede wszystkim księgowi oraz analitycy finansowi.

We współpracy z portalem Pracuj.pl, największym serwisem z ogłoszeniami o pracę w Polsce, prezentujemy dane dotyczące liczby ogłoszeń o pracę w bankowości, finansach i ubezpieczeniach zbiorczo za 2017 rok. Pokazujemy, na jakie specjalizacje i w których regionach Polski było największe zapotrzebowanie na pracowników.

Z danych wynika, że nie brakuje ofert pracy dla finansistów, którzy tuż za specjalistami związanymi z sektorem handlu hurtowego i sprzedaży B2B, stanowili grupę najbardziej pożądanych pracowników w 2017 roku. Oferty zatrudnienia były publikowane przede wszystkim przez pracodawców z województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz mazowieckiego.

Praca w handlu i w finansach

Jak wynika z danych przygotowanych przez serwis Pracuj.pl dla redakcji Bankier.pl, najwięcej ogłoszeń opublikowano w kategorii handel hurtowy/sprzedaż B2B – łącznie w 2017 roku pojawiło się 63 914 takich anonsów. Na drugim miejscu znalazły się ogłoszenia z grupy bankowość/ubezpieczenia/finanse/ekonomia/księgowość. Dla finansistów przygotowano w ubiegłym roku 56 209 ofert i była to liczba o 12,79 proc. wyższa w porównaniu do stanu sprzed dwóch lat.

Oferty pracy w 2017 roku w serwisie pracuj.pl Kategoria Liczba publikacji 2016 2017 Administracja państwowa 1386 1816 Bankowość / Ubezpieczenia / Finanse / Ekonomia / Księgowość 49 834 56 209 Budownictwo / Inżynieria 14 113 19 992 Call Center / Obsługa klienta 2055 2090 Centrum Usług Wspólnych 14 098 15 268 Doradztwo / Konsulting 30 247 31 063 Edukacja / Szkolenia 4187 4495 Energetyka / Górnictwo 4532 5672 Handel detaliczny / Sprzedaż B2C 35 373 41 143 Handel hurtowy / Sprzedaż B2B 60 550 63 914 Hotelarstwo / Gastronomia / Turystyka / Rekreacja 6258 7731 Internet / Telekomunikacja / e-Commerce / Nowe media 14 160 14 386 IT 23 967 27 566 Media / Sztuka / Reklama 12 620 13 301 Nieruchomości 4698 5331 Ochrona / Utrzymanie porządku 4152 3590 Organizacje pozarządowe 1043 1086 Prawo 2687 3011 Produkcja FMCG i dóbr użytkowych 34 724 40 459 Przemysł ciężki i chemiczny 30 629 35 785 Rolnictwo / Ochrona środowiska 1475 1819 Transport / Spedycja / Logistyka / Łańcuch dostaw 18 507 22 621 Zdrowie / Uroda 1775 2250 Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez Pracuj.pl

W serwisie Pracuj.pl widać było zainteresowanie pracownikami z takich branż, jak handel detaliczny (41 143 ofert) oraz produkcja FMCG i dóbr użytkowych (40 459). Natomiast najmniej ogłoszeń o pracę opublikowano w kategoriach: organizacje pozarządowe (1086 ofert) czy administracja państwowa (1816), co jednak wiąże się z odmiennym trybem rekrutacji w tych dziedzinach.

Poszukiwani księgowi i analitycy

Największy wzrost ogłoszeń o pracę odnotowano w zakresie specjalizacji analiza/ryzyko. Tutaj w 2016 roku opublikowano 19 334 ofert, a w 2017 roku 24 278. Na wysokim poziomie utrzymuje się również liczba wakatów w księgowości – w 2016 roku pojawiło się 26 317 anonsów, a w 2017 roku – 27 959. Jednak za wysoką dostępnością pracy wśród księgowych nie idą w parze wysokie zarobki. Pracodawcy, biorąc pod uwagę stan ogłoszeń w zakresie specjalizacji na połowę stycznia 2018 roku, rzadko chwalą się proponowaną stawką dla kandydatów. Ci, którzy określają pensję, wskazują najczęściej pułap „powyżej 2000 zł”.

Oferty pracy w finansach w podziale ze względu na specjalizacje Branża Specjalizacja 2016 2017 Bankowość Analiza/Ryzyko 4554 5333 Bankowość detaliczna 10687 10160 Bankowość inwestycyjna 4513 4534 Bankowość korporacyjna/SME 4971 6045 Pośrednictwo finansowe 5226 5159 Finanse/Ekonomia analiza/ryzyko 19334 24278 audyt/podatki 10885 11990 Doradztwo/Konsulting 6297 5355 kontroling 10883 12828 Księgowość 26317 27959 Rynki kapitałowe 1907 2117 Ubezpieczenia Analizy/Ryzyko/Aktuariat 1174 1336 Ubezpieczenia majątkowe 3813 4044 Ubezpieczenia na życie 3889 3536 Źródło: opracowanie własne Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez Pracuj.pl

W porównaniu rok do roku ubyło wakatów przede wszystkim w bankowości detalicznej (z 10 687 anonsów w 2016 roku do 10 160 w 2017 roku), doradztwie/konsultingu (z 6297 ofert w 2016 roku do 5355 w 2017 roku) oraz w branży ubezpieczeń i specjalizacji ubezpieczenia na życie – z 3889 ogłoszeń w 2016 roku do 3536 w 2017. Spadająca liczba ogłoszeń w bankowości detalicznej ma odzwierciedlenie również w raporcie przygotowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jak podała Malwina Wrotniak w artykule "3,4 tysiąca bankowców mniej w ciągu trzech kwartałów", w okresie od stycznia do września 2017 roku ubyło ponad 3 tysiące etatów oraz zamknięto 667 placówek bankowych.

Finansiści poszukiwani w województwach mazowieckim i dolnośląskim

Najwięcej ogłoszeń o pracę w kategorii bankowość/ubezpieczenia/finanse/ekonomia/księgowość opublikowano w województwie mazowieckim. O pracę nie było również trudno osobom zamieszkującym Małopolskę, Wielkopolskę oraz Dolny Śląsk.

W zależności od województw, różne specjalizacje trafiały do grona najpopularniejszych. I tak na przykład: w województwie mazowieckim najwięcej ogłoszeń dotyczyło pracy dla analityków finansowych (9221 ogłoszeń w 2017 roku), a w województwie dolnośląskim i małopolskim oferty czekały przede wszystkim dla księgowych (2786 ofert w 2017 roku na Dolnym Śląsku i 4977 w Małopolsce).

Weronika Szkwarek