Kraków objęty żółtą strefą. Resort zdrowia zaktualizował listę zagrożonych miast i powiatów

Kraków trafił do żółtej strefy - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Mamy łącznie 18 powiatów w strefach czerwonej i żółtej; w czerwonej Nowy Sącz oraz powiaty: nowotarski, wieluński, łowicki, pajęczański, kolski i lipski - poinformował w czwartek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

"W kategorii czerwonej znalazły się powiat nowotarski i Nowy Sącz, w województwie małopolskim. Powiat wieluński, łowicki i pajęczański; łowicki i pajęczański wchodzą ze strefy żółtej. Powiat lipski w woj. mazowieckim, powiat kolski w woj. wielkopolskim wchodzi z kategorii zielonej" - mówił Kraska.

Jak dodał, w kategorii żółtej znalazły się: w woj. śląskim - powiat rybnicki (wcześniej był w kategorii czerwonej), kłobucki (wcześniej w zielonej). W woj. małopolskim - powiat tatrzański, nowosądecki (wcześniej w kategorii czerwonej). Ponadto powiat limanowski oraz Kraków wchodzą z kategorii zielonej.

W woj. podkarpackim na liście pozostaje powiat przemyski. Na Mazowszu powiat żuromiński wchodzi z kategorii zielonej.

Kraska dodał, że w woj. pomorskim na liście pojawił się powiat kartuski (wcześniej w kategorii zielonej). W woj. świętokrzyskim - powiat konecki (z kategorii zielonej). W woj. warmińsko-mazurskim - powiat bartoszycki (wcześniej w kategorii zielonej).

"Łącznie mamy w obu kategoriach 18 powiatów - siedem w kategorii czerwonej i 11 - żółtej" - podsumował Kraska.

⚠️ Aktualna lista powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami (żółtymi i czerwonymi). #koronawirus pic.twitter.com/v1M8dKDW1R — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) August 27, 2020

Gwałtowne przyrosty zachorowań na COVID-19 w kilku miejscowościach w Polsce spowodowały ponowne wprowadzenie obostrzeń. Ograniczenia zostaną dostosowane do poziomu zagrożenia zakażeniem koronawirusem w konkretnym powiecie i będą na bieżąco aktualizowane. Ministerstwo Zdrowia w tym celu zastosowało podział na trzy strefy:

zieloną,

żółtą,

czerwoną.

– Lista powiatów, w których wracają obostrzenia, powstała na podstawie analiz dynamiki wzrostów zakażeń w ciągu ostatnich 14 dni. Jeśli nowych zachorowań było powyżej 12 na 10 tys. mieszkańców, wtedy powiat zaliczany jest do czerwonej strefy, jeśli między 6 a 12 na 10 tys. to do żółtej strefy – czytamy w komunikacie resortu zdrowia.

Ograniczenia w czerwonej strefie

Najważniejsze obostrzenie w czerwonym rygorze dotyczy obowiązkowego zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Osoby, które z racji choroby nie mogą przemieszczać się w maseczkach, są zobligowane do posiadania odpowiedniego dokumentu potwierdzającego od lekarza.

W strefie czerwonej maksymalna liczba gości weselnych to 50 osób. Lokale gastronomiczne muszą przygotować sale w taki sposób, aby odpowiadała współczynnikowi 1 osoba na 4 mkw. Z kolei na siłowniach i salach fitness obowiązuje limit tak, aby na jedną osobę przypadało 10 mkw., natomiast w kinach może być zajętych maksymalnie 25 proc. miejsc. Czerwona strefa w danym powiecie oznacza również m.in.:

zakaz organizacji kongresów oraz targów ,

, zakaz organizowania wydarzeń kulturalnych ,

, zakaz wpuszczania publiczności na widowiska sportowe .

W powiecie oznaczonym czerwonymi rygorami nie będzie dozwolone korzystanie z wesołych miasteczek, parków rozrywki oraz parków rekreacyjnych. Oprócz tego w miejscowościach nie będą mogły swojej działalności prowadzić sanatoria oraz uzdrowiska rehabilitacyjne. W kościołach natomiast dozwolone jest:

50% obłożenia budynku (kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego oraz obowiązek zakrywania ust i nosa,

(kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego oraz obowiązek zakrywania ust i nosa, 150 osób na zewnątrz oraz obowiązek zakrywania ust i nosa (niezależnie od dystansu).

W transporcie zbiorowym w czerwonej strefie zajętych może być 50 proc. liczby miejsc siedzących albo 30 proc. liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej pojazdów.

Obostrzenia w żółtej strefie

W żółtym rygorze mieszkańcy nie muszą nosić maseczki w przestrzeni publicznej. Obowiązkowe jest zakrywanie nosa i ust m.in. w środkach transportu miejskiego oraz sklepach - tak jak miało to miejsce do tej pory. W obrębie tej strefy na weselach, imprezach rodzinnych oraz innych spotkaniach liczba gości nie może być większa niż 100 osób.

W żółtej strefie podczas widowisk sportowych oraz w kinach zajęte może być 25 proc. wszystkich miejsc na widowni. Lokale gastronomiczne muszą przygotować powierzchnię w identyczny sposób, jak w przypadku rygoru czerwonego - 4 mkw. na jedną osobę. W siłowniach, klubach i centrach fitness właściciele muszą przygotować obiekty w ten sposób, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 7 mkw. Natomiast w przypadku parków rozrywki i wesołych miasteczek - 10 mkw. na osobę.

DF, KWS, PAP