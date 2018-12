Korea Północna wykrada bitcoiny

Hakerzy z Korei Północnej dokonują kradzieży kryptowalut z indywidualnych kont w celu załatania braków budżetowych spowodowanych sankcjami ekonomicznymi.

Najbardziej odizolowany gospodarczo kraj na świecie, który dodatkowo boryka się z ciągłymi sankcjami nakładanymi ze względu na prowadzony - bez akceptacji międzynarodowej - program nuklearny, na swój cel obrał bitcoina, w którym upatruje rozwiązania ekonomicznych problemów. Problem w tym, że Pjongjang sięga po kryptowalutę nielegalnie, kradnąc ją z prywatnych portfeli.

Ofiarami ataków Korei Północnej są najczęściej zasobni mieszkańcy Korei Południowej. Kwon Seok-chul z południowokoreańskiej firmy (Cuvepia) zajmującej się cyberbezpieczeństwem, poinformował portal South China Morning Post, że jego firma w przeciągu ostatniego roku wykryła ponad 30 ataków na prywatne portfele, które najprawdopodobniej pochodzą z Pjongjangu. Wcześniej hakerzy atakowali kryptowalutowe giełdy, teraz natomiast celują w inwestorów indywidualnych, którzy nie posiadają wystarczająco dobrych zabezpieczeń cyfrowych.

Proces okradania posiadaczy kryptowalut następuje poprzez wysyłanie wiadomości e-mail, zawierających ogłoszenia dotyczące rzekomych informacji na temat atrakcyjnych ofert. Po kliknięciu w odpowiedni link, wirus infekuje konto ofiary i "przejmuje" jego portfel. Z racji tego, że kryptowaluty nie posiadają żadnej gwarancji, nie istnieje opcja reklamacji, przez co użytkownicy tracą swoje środki bezpowrotnie.

Należy pamiętać, że nie są to pierwsze działania Pjongjangu, gdy wykorzystuje on cyberprzestrzeń do zdobywania zasobów bądź informacji. W ubiegłym roku hakerzy z "komunistycznej monarchii" wykradli m. in. plany wojskowe USA i Korei Płd. Ataki na kryptowaluty także nie są nowością. Oprócz działalności w sieci Korea Płn. łata budżet chociażby takimi działaniami jak eksport wewnętrzny, podrabianie obcych walut czy też produkcja narkotyków, które później trafiają na rynek europejski i amerykański.

KS