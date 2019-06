Chińskie karty wchodzą do Europy

Pod względem liczby wydanych plastików China UnionPay już jakiś czas temu przegoniła Visę i Mastercarda. Teraz chińska organizacja płatnicza ma zamiar wydawać plastiki ze swoim logo również na Starym Kontynencie.

Już w 2012 r. chińska organizacja płatnicza UnionPay przejęła prowadzenie na globalnym rynku kartowym pod względem liczby wydanych plastików. Kontrolowany m.in. przez chiński bank centralny schemat przez lata cieszył się szczególną pozycją za Wielkim Murem. Regulacje zatrzymywały zagranicznych konkurentów, którzy chcieli wydawać Chińczykom karty. Plastik mógł nosić logo Visa lub Mastercard tylko, jeśli obok widniał znak UnionPay, a lokalne transakcje rozliczane były przez krajowy schemat.

Chiński rynek kartowy ostatecznie formalnie otworzył się na amerykańskich graczy, chociaż tamtejszy bank centralny wciąż gra na zwłokę. W międzyczasie China UnionPay kontynuuje międzynarodową ekspansję i może pochwalić się już ponad 6 mld wydanych kart tylko na swoim lokalnym rynku. Kilka dni temu „The Financial Times” poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami plastiki ze znakiem chińskiej organizacji będą wydawane w Europie.

UnionPay wszedł w alians z brytyjskim startupem Tribe Payments, co ma umożliwić zainteresowanym wydawcom emisję chińskich kart. Będzie to premiera chińskich plastików na Starym Kontynencie i jednocześnie potwierdzenie, że Chińczycy chcą bezpośrednio konkurować z Visą i Mastercardem. Program ma ruszyć jeszcze w czerwcu, a Tribe Payments chwali się, że są już pierwsze instytucje zdecydowane na współpracę. W pierwszej kolejności na rynku pojawią karta wirtualna oraz karta debetowa dostępna dla klientów z Wielkiej Brytanii.

Warto przypomnieć, że własny schemat kart płatniczych rozwija także od kilku lat Rosja. Początkowo miał on wyłącznie krajowy zasięg i był odpowiedzią na sankcje nałożone na rosyjskie banki po aneksji Krymu. Jednak również „Mir” ma globalne ambicje.

W tym roku operator systemu, Krajowy System Kart Płatniczych (NSPK), zapowiedział, że do końca 2019 r. rosyjski plastik ma być akceptowany w 12 krajach, do których najczęściej udają się Rosjanie. W kwietniu 2019 r. NSPK rozpoczął współpracę z turckim Isbankiem, co oznacza początek budowy sieci w tym popularnym wśród turystów kraju.

Michał Kisiel