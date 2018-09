Chińskie karty lada moment w Europie

Chińczycy rzucają wyzwanie organizacjom Visa i Mastercard. Jak informuje „The Financial Times”, China UnionPay będzie wydawać karty płatnicze ze swoim znakiem w Wielkiej Brytanii. To dopiero pierwszy krok w planie ekspansji na Stary Kontynent.

Logo UnionPay spotkać można na naklejkach przy kasach w wielu europejskich sklepach, również w Polsce. Chińska organizacja płatnicza koncentrowała się do tej pory przede wszystkim na poszerzaniu sieci akceptacji, a nie wydawaniu plastików poza krajem swojego pochodzenia. Za Wielkim Murem do niedawna UnionPay był właściwie monopolistą i w ciągu zaledwie 16 lat działania zdołał zbudować olbrzymią skalę działania.

Już w 2012 r. UnionPay zdołał wyprzedzić Visę i Mastercarda pod względem liczby wydanych kart płatniczych należących do systemu. W 2016 r. udział chińskiego schematu w globalnym rynku kartowym wyniósł ponad 54 proc. UnionPay wyprzedzał także amerykańskie organizacje, jeśli uwzględnić wartość transakcji plastikami. Szczególną pozycją cieszy się na rynku kart debetowych - udział UnionPay wyniósł 53 proc. i był wyższy niż łączny wynik Visa (34,4 proc.) i Mastercard (11,7 proc.).

Jak donosi „The Financial Times”, chińska organizacja lada moment będzie wydawać karty ze swoim logo w Wielkiej Brytanii, jednym z najważniejszych rynków dla rywali UnionPay – Visy i Mastercarda. Pierwszym produktem, który trafi na brytyjski rynek będą przedpłacone karty dla klientów instytucjonalnych wydawane w formie wirtualnej i przeznaczone do umieszczania w mobilnych portfelach. W ten sposób firmy wysyłające swoich pracowników do Chin, będą mogły wyposażyć ich w instrument płatniczy powszechnie akceptowany na miejscu.

UnionPay zamierza działać poprzez partnerów i nie będzie starać się o europejskie zezwolenia. Już w grudniu organizacja poinformuje o kolejnych umowach zawartych z europejskimi wydawcami. Celem firmy ma być dotarcie nie tylko do osób podróżujących do Chin, ale także wejście na lokalne rynki i obsługa lokalnych transakcji. Dla UnionPay międzynarodowa ekspansja staje się koniecznością. Chiński rynek niedawno otworzył się dla globalnych organizacji płatniczych , a za Wielkim Murem karty mają poważnych konkurentów – systemy płatności mobilnych WeChat i Alipay.

MK