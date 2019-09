Huawei rusza z e-sklepem w Polsce – 15% zniżki i darmowa dostawa

Od 19 września 2019 roku zrobimy zakupy w oficjalnym sklepie internetowym Huaweia. Producent obiecuje darmową dostawę do 24 godzin od chwili złożenia zamówienia i 15% zniżki na zakupy.

Huawei otwiera oficjalny sklep internetowy w Polsce. Od 19 września 2019 roku klienci będą mogli zrobić zakupy na stronie huawei.pl. Producent przewiduje specjalne oferty oraz promocje dla użytkowników platformy. W sklepie internetowym mają być dostępne produkty, których nie będzie można kupić w innych miejscach. Jeden z nich to etui do Huawei P30 Pro wysadzane kryształkami Swarovskiego.

Producent zapowiada darmową wysyłkę niezależnie od wartości całego zamówienia. Co więcej, jeżeli klient dokona zakupu do godziny 15:00, to otrzyma zamówienie na drugi dzień. Każda przesyłka ma trafić do zamawiającego w ciągu 24 godzin. Zwrotu produktu będzie można dokonać przez 15 dni od chwili zakupu.

Od 12 do 18 września zainteresowane osoby mogą zapisać się na newsletter i zyskać 15% rabatu na zakupy. Zniżka ważna będzie od 25 września. Huawei nie jest jedyną firmą, która oferuje promocje za zapisanie się do newslettera

W grudniu 2018 roku Huawei otworzył pierwszy oficjalny sklep w warszawskiej Galerii Arkadia. Jak zaznaczyła Dorota Haller w wywiadzie dla wirtualnemedia.pl - Uruchomienie polskiego sklepu internetowego Huaweia jest kolejnym etapem ewolucji marki na naszym rynku.

DF