Ile zysku ma Złoty Melon prowadzony przez Jerzego Owsiaka?

W piątek pisaliśmy o tym, że Jerzy Owsiak ujawnił swoje zarobki w firmie Złoty Melon. Zajrzeliśmy do sprawozdania finansowego tej spółki, aby przekonać się, jakie zyski generuje spółka, która jest własnością Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Warto zauważyć, że prezesem zarówno spółki, jak i WOŚP, jest sam Owsiak.

Firma Złoty Melon rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku. Jak czytamy na jej stronie internetowej, „powołanie spółki podyktowane było przede wszystkim chęcią wyraźnego oddzielenia działalności statutowej od działalności gospodarczej, a oddzielny podmiot gospodarczy oznacza czytelny i przejrzysty sposób prowadzenia działalności”.

„Spółka ma za zadanie wspierać fundację w zakresie jej działalności, pomagać w optymalizacji kosztów i pozyskiwaniu dodatkowych źródeł przychodów, które są przekazywane do Fundacji w postaci dywidendy. Dzięki temu, że fundacja WOŚP założyła spółkę Złoty Melon z o.o. - korzysta ze zwolnień podatkowych, z których nie mogłaby korzystać, gdyby bezpośrednio prowadziła działalność gospodarczą” – czytamy dalej.

W przeglądarce dokumentów finansowych dostępnej na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości najbardziej aktualne sprawozdanie finansowe firmy Złoty Melon pochodzi z 2017 roku. Był on wyraźnie lepszy pod względem przychodów ze sprzedaży dla spółki niż rok 2016. Jeśli chodzi zaś o zyski, w 2017 roku wyraźnie one spadły.

Zloty Melon osiągnął w 2017 roku przychody ze sprzedaży na poziomie blisko 20,5 mln zł – wynika ze sprawozdania finansowego firmy. To oznacza wzrost o niemal 25% w stosunku do roku 2016. Cała sprzedaż dokonywana jest na rynku polskim, a większość sprzedaży stanowią usługi. Jak czytamy w sprawozdaniu z działalności zarządu, „prowadzony przez Złotego Melona sklep internetowy Siema Shop odnotował bardzo dobry wynik finansowy”. Niestety, żadne konkretne dane nie zostały ujawnione.

Zyski spółki spadły jednak w 2017 roku o ponad 30%, Złoty Melon zarobił bowiem na czysto 1,218 mln zł, tymczasem rok wcześniej było to ponad 1,76 mln zł. To wynik znacznego, bo o jedną trzecią, wzrostu kosztów spółki. W 2016 roku ledwie przekroczyły one 14 mln, tymczasem rok później zbliżyły się do poziomu 19 mln. Główna pozycja, która wywindowała tak znacznie koszty spółki, to koszty usług obcych, na które Złoty Melon musiał wydać o 3,5 mln więcej.

Koszty wynagrodzeń w spółce wyniosły w 2017 roku 925 tys. zł. To oznacza wzrost o 22% w stosunku do roku wcześniejszego. Wynagrodzenie samego Jerzego Owsiaka wyniosło w 2017 roku 171 940 zł brutto, co dawałoby średnio 14 328 zł miesięcznie. Jest to zgodne z tym, co pisał Jerzy Owsiak na Facebooku, gdzie podał jednak wynagrodzenie netto. W 2016 roku Owsiak otrzymał ze spółki 164 172,03 zł w postaci wynagrodzenia, co daje przeciętnie 13 681 zł miesięcznie. Jak ujawnił sam Owsiak, „ostatnia moja podwyżka miała miejsce w październiku 2017 roku i wynosiła 1000 zł”.

Główny majątek trwały spółki stanowi pozycja „budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej”, której wartość w bilansie spółki przekracza 2 mln zł. Spółka na koniec 2017 roku posiadała także sporo środków na rachunkach bankowych. Było to niemal 1,7 mln zł, w porównaniu do 1,15 mln na koniec 2016 roku.

Z powodu spadku zysku spółka zapłaciła w 2017 roku niższy podatek dochody do budżetu państwa – wyniósł on 287 tys. zł w porównaniu do 416 tys. zł rok wcześniej. 718 tys. zł z zysku spółki za 2017 rok zostało przekazane w postaci dywidendy do Fundacji WOŚP. Pozostałe 0,5 mln zł trafiło na kapitał zapasowy.

Z informacji dodatkowej dołączonej do sprawozdania finansowego wynika, że spółka w ostatnich latach zatrudniała 7 osób na umowę o pracę. Wszyscy byli sklasyfikowani jako „pracownicy umysłowi”.

