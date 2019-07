Ile zarobisz w warsztacie samochodowym

Niewielu dostaje stałą stawkę miesięcznie, najczęściej płacą im w systemie: podstawa plus premia (za wyniki warsztatu lub konkretne zlecenia). Mechanicy samochodowi nie zarabiają kokosów, na płace powyżej 6,5 tys. złotych netto może liczyć tylko 5 proc. pracowników.

Serwis Motofocus.pl przygotował raport na temat zarobków w warsztacie motoryzacyjnym. W badaniu wzięło udział 603 mechaników z całej Polski.

Wynagrodzenie mechaników jest uzależnione najczęściej od premii, 23 proc. respondentów wskazało, że otrzymuje stałą płacę miesięcznie. 17 proc. jest rozliczona na podstawie miesięcznej stawki i prowizji od wyników warsztatu, 16 proc.dostaje podstawę plus premię, 15 proc. ma płacone tylko za przepracowane godziny, 14 proc. jedynie prowizję zależną od wyników finansowych warsztatu.

Na pytanie dotyczące miesięcznych wynagrodzeń otrzymywanych na rękę najczęściej odpowiadano, że zarobki mieszczą się w przedziale 2500-3499 zł netto, 24 proc. wybrało opcję: 3500-4499 zł netto, a 15 proc. - 1500-2499 zł netto. Zaledwie 5 proc.może pochwalić się płacą powyżej 6500 zł na rękę.

Wraz ze stażem rosną też zarobki, jednak nie różnią się diametralnie pomimo przepracowanych lat. I tak, dla mechaników, których staż pracy wynosi od 2 do 5 lat średnia płaca wynosi 3621 zł. Osoby, których doświadczenie w branży wynosi od 5 do 10 lat - średnie zarobki znajdują się w przedziale 4270 zł, a ci, którzy przepracowali co najmniej 10 lat - średnio otrzymywali 4464 zł.

Poziom wynagrodzeń jest również silnie uzależniony od specjalizacji, na lepsze stawki mogą liczyć mechanicy pojazdów ciężarowych i elektrycy.

