Ikea wprowadza płatność... czasem

Ikea, jako pierwszy detalista na świecie, testuje płacenie za zakupy... czasem. Im dłużej klienci jadą do sklepu, tym więcej będą mogli kupić. Akcja ruszyła w Dubaju.

Ikea nie od dziś zaskakuje pomysłami. Sieć wprowadziła już opcję wypożyczenia mebli czy ich wykupu, wprowadzając program "Druga szansa" w niemieckich placówkach. Teraz Ikea w Dubaju wpadła na pomysł, by klienci płacili za zakupy swoim czasem.

Przeważnie placówki szwedzkiego giganta znajdują się na obrzeżach miast. "Kupuj za swój czas" ma zachęcić ludzi do tego, by jednak częściej odwiedzali ich sklepy, nie bacząc na czas, jaki zajmie im dojazd. Jak to działa? Za pomocą Google Maps należ zarejestrować przebytą trasę i pokazać ją przy kasie podczas płacenia. Przy każdym produkcie dodana jest cena wyrażona w "czasowej walucie", która oparta jest o średnią płacę w Dubaju.

"Zdaliśmy sobie sprawę z dwóch rzeczy: czas jest dziś bardzo cenny, a wielu naszych klientów spędza znaczną jego część, odwiedzając nasze lokalizacje, które czasami znajdują się poza centrum” - powiedział rzecznik Ikea w rozmowie z "Forbesem" . „Uważamy, że słuszne jest nagradzanie wysiłków naszych klientów poprzez spłacanie ich czasu, który nam poświęcają. To nasz sposób, by pomóc społeczności Dubaju w jak najlepszym wykorzystaniu każdej minuty” - dodał.

W konsekwencji klienci mogą decydować się na częstsze odwiedziny sklepy, tym samym pobyt tam będzie się wydłużać, co przełoży się na większe zakup, a te z kolei na lepsze zyski Ikei.

DU