Idea Bank z kolejną obniżką ratingu

Agencja EuroRating ponownie obniżyła rating kredytowy nadany Idea Bankowi. Perspektywa noty jest negatywna.

- Zarząd Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 5 czerwca 2019 r. agencja ratingowa EuroRating Sp. z o.o. obniżyła rating kredytowy nadany Emitentowi z poziomu CCC do poziomu CC. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu – poinformowała spółka w komunikacie.

Zmiana ratingu z CCC na CC oznacza zejście z 17. na 18. z kolei pozycję na ratingowej skali oraz jeszcze głębszy spadek w strefę ratingów spekulacyjnych. Pełna lista ratingów w EuroRating obejmuje 20 pozycji. Jeszcze rok temu Idea Bank miał rating na poziomie BB, a więc 12. licząc od góry skali.

- Bardzo wysokie ryzyko kredytowe. Bardzo niska zdolność do obsługi zobowiązań nawet w przypadku sprzyjających warunków gospodarczych. Niski lub bardzo niski poziom odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia niewypłacalności – taki opis towarzyszy ratingom CCC, CC oraz C.

Aktualizacja noty Idea Banku stanowi reakcję na wyniki za pierwszy kwartał (80,8 mln zł straty) , które obniżyły łączny współczynnik wypłacalności do 1,75 proc. a współczynnik Tier1 do 0,53 proc.. EuroRating negatywnie ocenił także wzrost udziału kredytów zagrożonych do rekordowo wysokiego poziomu 18,2 proc.

- Jakkolwiek kryzys płynnościowy został na początku 2019 roku zażegnany, to według agencji bardzo dużym problemem pozostaje nadal krytyczna sytuacja kapitałowa banku. EuroRating ocenia, że bez dużego i szybkiego dokapitalizowania zdolność banku do kontynuacji działalności w średnim terminie będzie poważnie zagrożona – dodano w uzasadnieniu.

W dalszej części uzasadnienia czytamy, że zdaniem agencji „wobec bardzo złej sytuacji kapitałowej Idea Banku realizację planu znalezienia nowego inwestora należy obecnie uznać za mało prawdopodobną”. Zdaniem EuroRating „trudna będzie również realizacja alternatywnego planu autosanacji, który zakłada najpierw poprawę sytuacji finansowej Banku, a następnie dokapitalizowanie banku kwotą 500 mln zł”.

Jak poinformowano w komunikacie, perspektywa ratingu dla Idea Banku pozostała negatywna. Oznacza to, że prawdopodobieństwo obniżenia nadanego bankowi ratingu w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3.

- Utrzymanie negatywnej perspektywy ratingu Idea Banku uwzględnia: potencjalne ryzyko braku możliwości pozyskania nowego inwestora i dokonania w krótkim czasie znacznego podwyższenia kapitału własnego banku; ryzyko wystąpienia ewentualnej kolejnej fali odpływu depozytów i wystąpienia ponownego kryzysu płynnościowego; a także ryzyko podjęcia przez nadzór finansowy formalnych działań skutkujących przymusową restrukturyzacją banku, na skutek której straty ponieśliby wierzyciele finansowi banku – dodano.

Agencja dodała, że rating może ulec podwyższeniu, jeżeli bank pozyskałby nowego inwestora, trwale poprawiłby rentowność działalności operacyjnej czy obniżył udział kredytów nieregulowanych.

EuroRating ocenia 19 banków działających na polskim rynku. Najwyżej oceniane (A-) są: BGK, Bank Handlowy, Pekao oraz PKO BP. Poza Idea Bankiem, najniżej sklasyfikowano Bank Polskiej Spółdzielczości (B-) oraz Getin Noble Bank (B), a więc kolejny podmiot z grupy Leszka Czarneckiego.

Michał Żuławiński