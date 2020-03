Hemp & Wood sprowadzi testy na koronawirusa. Kurs wystrzelił

Kolejna giełdowa spółka będzie dystrybuować testy na koronawirusa. Po tej informacji kurs Hemp & Wood rósł nawet o ponad 170 proc., a spółka do leczenia epidemii chce również wykorzystywać m.in. konopie indyjskie.

Zarząd spółki Hemp & Wood poinformował, że w dniu 24 marca 2020 roku zawarł z chińską firmą Innovita (Tangshan) Biological Technology Co., Ltd. umowę, na podstawie której Hemp&Wood został dystrybutorem na terytorium Polski produktów Innovita, w tym testów na koronawirusa 2019-nCoV Ab (Colloidal Gold). Umowa została zawarta na okres do dnia 19 marca 2021 roku z możliwością przedłużenia na kolejny rok.

Informacja ta przyniosła ogromne wzrosty na akcjach Hemp & Wood. Kurs notowanej na New Connect spółki rósł dziś nawet o ponad 170 proc. i znalazł się dzięki temu najwyżej od października 2017 roku. Jednocześnie towarzyszyły temu bardzo wysokie jak na ten podmiot obroty, które dziś wyraźnie przekroczyły 2 mln złotych.

Założona w 2006 roku Innovita jest spółką grupy specjalizującej się w badaniach i rozwoju wykrywania patogenów układu oddechowego oraz badaniach diagnostycznych in vitro. Grupa ma cztery oddziały: w Pekinie, Tangshanie, Kantonie i Kuala Lumpur. Grupa jest największym producentem w swojej kategorii w Chinach. „Test 2019-nCoV Ab jest pierwszym szybkim testem na łączne wykrywanie IgM i IgG zatwierdzonym przez chiński National Medical Products Administration (NMPA). Test przeszedł także najostrzejszą ocenę chińskiego urzędu National Institutes for Food and Drug Control” – czytamy w komunikacie polskiej spółki.

Hemp & Wood podkreśla przy tym jednak, że niektóre lub wszystkie z opisanych wyżej działań mogą przynieść efekt dopiero w dłuższej perspektywie czasowej lub z przyczyn niezależnych od spółki zakończyć się na etapie negocjacji warunków współpracy z potencjalnymi partnerami lub na innym, wczesnym etapie prac.

Konopie pomogą w walce z koronawirusem?

Równocześnie działająca w branży konopnej spółka Hemp & Wood ogłosiła, że rozpoczęła aktywne działania związane z wykorzystaniem kanabinoidów CBD/THC przy zwalczaniu skutków oraz zapobieganiu nawrotom epidemii koronawirusa COVID-19. Działania te zostały rozpoczęte w efekcie analizy możliwości wykorzystania kompetencji spółki w obszarze użycia kanabinoidów CBD/THC, w tym także wykorzystania kompetencji dotychczas pozyskanych partnerów.

Hemp & Wood rozpoczął działania mające na celu:

1. ustalenie możliwości wykorzystania węgla aktywnego produkowanego z paździerzy z konopi przemysłowych w filtrach do zastosowań m.in. medycznych i szpitalnych, a także maskach o stopniu filtracji bakteryjnej BFE przekraczającej 98 proc., zatrzymujących drobnoustroje chorobotwórcze oraz bakterie i wirusy (w tym koronawirusa COVID-19), przy czym prace prowadzone będą przez spółkę we współpracy z naukowcami i/lub uczelniami oraz specjalistycznymi instytutami naukowymi;

2. prowadzenie badań społecznych na temat wpływu kanabinoidów CBD/THC na bakterie i wirusy, w tym koronawirusa COVID-19;

3. uruchomienie aplikacji mobilnej do obsługi ww. badań.

Hemp & Wood to nie jedyna giełdowa spółka, która zamierza włączyć się w jakiś sposób w walkę z koronawirusem. Poszczególne firmy podchodzą jednak do tej sprawy na różne sposoby. Dystrybucję testów na koronawirusa rozpoczął już m.in. PZ Cormay, tymczasem przykładowo UNIMOT zamierza sprowadzone z Chin testy przekazać polskiemu rządowi w formie darowizny. W niejednym z tego typu przypadków rozgrzane w związku z pandemią spółki były ponadto okazją dla insiderów do zrealizowania szybkich zysków.

Adam Hajdamowicz