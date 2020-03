UNIMOT przekaże polskiemu rządowi 100 000 testów na koronawirusa

UNIMOT za ok. 2 tygodnie przekaże polskiemu rządowi w ramach darowizny 100 000 testów na koronawirusa - poinformowała spółka. Sprowadzi je z Chin, "wykorzystując swoje dobre relacje biznesowe z chińskim partnerami".

"Dostawcą, który zgodził się zrealizować zamówienie, jest firma farmaceutyczna Sinopharm International z siedzibą w Hongkongu. Sinopharm International jest spółką należącą do chińskiego przedsiębiorstwa państwowego China National Pharmaceutical Group Co., Ltd." - informuje w komunikacie prasowym UNIMOT.

Spółka zamierza przekazać 100 tys. testów do dyspozycji polskiemu Ministerstwu Zdrowia lub wskazanej przez niego organizacji.

Cena jednego testu wynosi 3,5 dolara, a całe zamówienie opiewa na kwotę 350 000 dolarów, czyli prawie 1,5 miliona złotych - podaje spółka. UNIMOT zamierza zwrócić się do Ministerstwa Finansów o zwolnienie tej transakcji z cła oraz podatku VAT.

„W Polsce codziennie setki osób walczą z pandemią koronawirusa, narażając własne życie i zdrowie. Wśród nich są lekarze, pielęgniarki, pracownicy pogotowia czy przedstawiciele służb mundurowych. Podziwiamy ich i jesteśmy im wdzięczni, ale sami też chcemy włączyć się do walki” — mówi Adam Sikorski, prezes zarządu UNIMOT.

„Nasza decyzja dotycząca rodzaju wsparcia wynika z zaleceń publikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), która nawołuje do wykonywania jak największej liczby testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Jak dotąd, ze wszystkich krajów na świecie, najlepiej z wirusem poradziły sobie Chiny. Postanowiliśmy więc wykorzystać nasze kontakty, które nawiązaliśmy dzięki własnej spółce w Szanghaju, i sprowadzić tak potrzebne nam testy właśnie stamtąd” — dodaje Sikorski.

Kontrakt na realizację zamówienia został podpisany 20 marca. Produkcja testów już trwa. Producent deklaruje wytworzyć je w ciągu 14 dni i wysłać do Polski przesyłką lotniczą - podaje spółka.

Kwestia testów jest kluczowa dla odizolowania zakażonych, czyli dla możliwie szybkiego powrotu do (prawie) normalności - ma ogromne znaczenie m.in. dla gospodarki. Obecnie w Polsce wykonuje się ok. 2,5 tys. testów na dobę, do tej pory przeprowadzono ich niespełna 20 tysięcy.

Najwięcej testów na świecie wykonano w Korei Południowej (ponad 300 tys.) i Niemczech (przeszło 160 tys.). Uwzględniając liczbę ludności, relatywnie najwięcej testów spośród dużych państw wykonywanych jest w Norwegii (ok. 8 na 1000 mieszkańców), Australii (ponad 4) i we Włoszech (blisko 4). W Polsce jest to mniej niż 1 na 1000.

Istotnym problemem jest jednak jakość testów - nie wszystkie dają równie pewne wyniki. W niektórych przypadkach testy wykrywały COVID-19 dopiero po kilkukrotnym powtórzeniu testu.

W Polsce potwierdzono dotąd 649 przypadków koronawirusa. 7 osób zmarło.

UNIMOT Jest niezależnym importerem paliw ciekłych i gazowych, który w swojej ofercie posiada: olej napędowy, gaz płynny, gaz ziemny, biopaliwa oraz energię elektryczną. Multienergetyczna oferta spółki obejmuje zarówno hurtową sprzedaż paliw dla klienta biznesowego, jak również sprzedaż detaliczną gazu propan–butan, gazu ziemnego oraz energii elektrycznej.

