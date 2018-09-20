Gry z GPW trafią do Biedronki

W Biedronce pojawi się wiele gier w promocyjnych cenach. Wśród nich nie zabraknie także produkcji od giełdowych spółek.
Już w najbliższy poniedziałek, 24 września, ruszy w Biedronce promocja kilkudziesięciu gier. Oferta ta potrwa do 7 października lub do wyczerpania zapasów i obejmie produkcje na PC, PlayStation, a także na Xboksa. W sklepach znajdzie się sporo ciekawych tytułów, a za produkcję kilku z nich odpowiadają spółki z GPW.
Jak informuje Biedronka, oferowany asortyment będzie się różnił w zależności od sklepu. Pełna lista tytułów objętych promocją jest dostępna poniżej.
PC:
- FROSTPUNK - 59,90 zł
- EURO TRUCK SIMULATOR 2: EDYCJA legendarna - 59,90 zł
- SEVEN: THE DAYS LONG GONE D1 EDITION - 59,90 zł
- EURO TRUCK SIMULATOR 2: EDYCJA ROKU - 59,90 zł
- SID MEIER'S CIVILIZATION: BEYOND EARTH - RISING TIDE - 59,90 zł
- LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS(GWIEZDNE WOJNY: PRZEBUDZENIE MOCY) - 39,99 zł
- WORMS WMD - 39,99 zł
- EURO TRUCK SIMULATOR 2 - 39,99 zł
- NPG CYWILIZACJA IV WYDANIE KOMPLETNE ROZSZERZONE - 39,99 zł
- NBA 2K17 - 39,99 zł
- CAR MECHANIC SIMULATOR 2018 - 39,99 zł
- SOUTH PARK: The Fractured But Whole PCSH - 59,90 zł
- HEROES OF MIGHT & MAGIC VII - 39,99 zł
- FARM MANAGER 2018 - 39,99 zł
PlayStation 4:
- TITAN QUEST - 59,90 zł
- GET EVEN - 59,90 zł
- NBA 2K17 - 59,90 zł
- OBCY: IZOLACJA EDYCJA NOSTROMO - 59,90 zł
- SHADOW WARRIOR ver.PL - 59,90 zł
- STAR OCEAN: INTEGRITY AND FAITHLESSNESS - 59,90 zł
- STREET FIGHTER V - 59,90 zł
- STREET FIGHTER V STEELBOOK EDITION - 59,90 zł
- LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS GOLD EDITION - 59,90 zł
- BATTLEBORN - 39,99 zł
- ESP MURDERED: SOUL SUSPECT - ŚLEDZTWO ZZA GROBU LIMITED EDITION - 39,99 zł
- F1 2015 - 39,99 zł
- NBA 2K14 - 39,99 zł
- FALLOUT 4 - 39,99 zł
PlayStation 3:
- LEGO THE HOBBIT - 59,90 zł
- THE ELDER SCROLLS: OBLIVION 5TH ANNIVERSARY EDITION ESSENTIALS - 59,90 zł
- THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM LEGENDARY EDITION ESSENTIALS - 59,90 zł
- BATMAN ARKHAM COLLECTION VER. 2 - 59,90 zł
- LEGO BATMAN 2: DC SUPER HEROES ESS - 59,90 zł
- BATMAN ARKHAM CITY GAME OF THE YEAR - 59,90 zł
- LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM (POZA GOTHAM) ESS - 59,90 zł
- LEGO HARRY POTTER 5-7 ESS - 59,90 zł
- FALLOUT 3 GAME OF THE YEAR ESSENTIALS - 59,90 zł
- BATMAN ARKHAM ASYLUM GAME OF THE YEAR ESS - 39,99 zł
- ASSASSIN'S CREED 3 ESSENTIALS PL - 39,99 zł
- BORDERLANDS: THE PRE-SEQUEL! - 39,99 zł
- FAR CRY 4 ESSENTIALS PCSH - 39,99 zł
- JUST DANCE 2017 - 39,99 zł
- LIGHTNING RETURNS: FINAL FANTASY XIII - 39,99 zł
- NBA 2K17 - 39,99 zł
- TELLTALE - BATMAN GAME - 39,99 zł
- WOLFENSTEIN: THE NEW ORDER OCCUPIED EDITION - 39,99 zł
Xbox One:
- TITAN QUEST - 59,90 zł
- GET EVEN - 59,90 zł
- NBA 2K17 - 59,90 zł
- PREY - 59,90 zł
- SHADOW WARRIOR ver.PL - 59,90 zł
- SLEEPING DOGS: DEFINITIVE EDITION - 59,90 zł
- TOMB RAIDER - THE DEFINITIVE EDITION - 59,90 zł
- TEKKEN 6 HYBRID - 59,90 zł
- BATTLEBORN - 39,99 zł
- XCOM: ENEMY WITHIN - ADD ON - 39,99 zł
- ASSASSINS CREED UNITY Greatest Hits PCSH - 39,99 zł
Xbox 360:
- FAR CRY 3 CLASIC - 39,99 zł
- RAYMAN LEGENDS CLASSICS 2 - 39,99 zł
- OBCY: IZOLACJA EDYCJA NOSTROMO - 39,99 zł
- SACRED 3 FIRST EDITION - 39,99 zł
- TELLTALE - BATMAN GAME - 39,99 zł
- WOLFENSTEIN: THE NEW ORDER OCCUPIED EDITION - 39,99 zł
- YOUNG JUSTICE: LEGACY - 39,99 zł
- FALLOUT 3 GAME OF THE YEAR CLASSIC - 59,90 zł
Adam Hajdamowicz