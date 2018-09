Gry z GPW trafią do Biedronki

W Biedronce pojawi się wiele gier w promocyjnych cenach. Wśród nich nie zabraknie także produkcji od giełdowych spółek.

Już w najbliższy poniedziałek, 24 września, ruszy w Biedronce promocja kilkudziesięciu gier. Oferta ta potrwa do 7 października lub do wyczerpania zapasów i obejmie produkcje na PC, PlayStation, a także na Xboksa. W sklepach znajdzie się sporo ciekawych tytułów, a za produkcję kilku z nich odpowiadają spółki z GPW.

Gry zostały podzielone na dwie kategorie cenowe – 39,99 zł i 59,99 zł. Wśród droższej puli znalazły się m.in. hit tego roku „Frostpunk” od 11 bit studios, a także „Get Even” od obecnego na New Connect The Farm 51. Za nieco mniej można będzie z kolei nabyć produkcje od PlayWaya – „Car Mechanic Simulator 2018” oraz „Farm Manager 2018”.

Co to oznacza dla tych spółek? Z jednej strony, chcąc trafić do Biedronki, producenci musieli się pogodzić z często dość znaczącą obniżką cen, co automatycznie przekłada się na mniejsze zyski z pojedynczej gry. Dzięki temu uzyskają oni jednak dostęp do gigantycznej grupy klientów blisko trzech tysięcy sklepów, do których mogłoby być im ciężko trafić poprzez dotychczasowe kanały sprzedaży, takie jak np. Steam. Ciężko jednak póki co oceniać, czy liczba oferowanych gier będzie na tyle duża, aby mieć znaczący wpływ na przychody spółek Z pewnością będzie to jednak dodatkowy bodziec marketingowy, który pozwoli przypomnieć o sobie niektórym nieco zapomnianym produkcjom.

Jak informuje Biedronka, oferowany asortyment będzie się różnił w zależności od sklepu. Pełna lista tytułów objętych promocją jest dostępna poniżej.

PC:

FROSTPUNK - 59,90 zł

EURO TRUCK SIMULATOR 2: EDYCJA legendarna - 59,90 zł

SEVEN: THE DAYS LONG GONE D1 EDITION - 59,90 zł

EURO TRUCK SIMULATOR 2: EDYCJA ROKU - 59,90 zł

SID MEIER'S CIVILIZATION: BEYOND EARTH - RISING TIDE - 59,90 zł

LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS(GWIEZDNE WOJNY: PRZEBUDZENIE MOCY) - 39,99 zł

WORMS WMD - 39,99 zł

EURO TRUCK SIMULATOR 2 - 39,99 zł

NPG CYWILIZACJA IV WYDANIE KOMPLETNE ROZSZERZONE - 39,99 zł

NBA 2K17 - 39,99 zł

CAR MECHANIC SIMULATOR 2018 - 39,99 zł

SOUTH PARK: The Fractured But Whole PCSH - 59,90 zł

HEROES OF MIGHT & MAGIC VII - 39,99 zł

FARM MANAGER 2018 - 39,99 zł

PlayStation 4:

TITAN QUEST - 59,90 zł

GET EVEN - 59,90 zł

NBA 2K17 - 59,90 zł

OBCY: IZOLACJA EDYCJA NOSTROMO - 59,90 zł

SHADOW WARRIOR ver.PL - 59,90 zł

STAR OCEAN: INTEGRITY AND FAITHLESSNESS - 59,90 zł

STREET FIGHTER V - 59,90 zł

STREET FIGHTER V STEELBOOK EDITION - 59,90 zł

LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS GOLD EDITION - 59,90 zł

BATTLEBORN - 39,99 zł

ESP MURDERED: SOUL SUSPECT - ŚLEDZTWO ZZA GROBU LIMITED EDITION - 39,99 zł

F1 2015 - 39,99 zł

NBA 2K14 - 39,99 zł

FALLOUT 4 - 39,99 zł

PlayStation 3:

LEGO THE HOBBIT - 59,90 zł

THE ELDER SCROLLS: OBLIVION 5TH ANNIVERSARY EDITION ESSENTIALS - 59,90 zł

THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM LEGENDARY EDITION ESSENTIALS - 59,90 zł

BATMAN ARKHAM COLLECTION VER. 2 - 59,90 zł

LEGO BATMAN 2: DC SUPER HEROES ESS - 59,90 zł

BATMAN ARKHAM CITY GAME OF THE YEAR - 59,90 zł

LEGO BATMAN 3: BEYOND GOTHAM (POZA GOTHAM) ESS - 59,90 zł

LEGO HARRY POTTER 5-7 ESS - 59,90 zł

FALLOUT 3 GAME OF THE YEAR ESSENTIALS - 59,90 zł

BATMAN ARKHAM ASYLUM GAME OF THE YEAR ESS - 39,99 zł

ASSASSIN'S CREED 3 ESSENTIALS PL - 39,99 zł

BORDERLANDS: THE PRE-SEQUEL! - 39,99 zł

FAR CRY 4 ESSENTIALS PCSH - 39,99 zł

JUST DANCE 2017 - 39,99 zł

LIGHTNING RETURNS: FINAL FANTASY XIII - 39,99 zł

NBA 2K17 - 39,99 zł

TELLTALE - BATMAN GAME - 39,99 zł

WOLFENSTEIN: THE NEW ORDER OCCUPIED EDITION - 39,99 zł

Xbox One:

TITAN QUEST - 59,90 zł

GET EVEN - 59,90 zł

NBA 2K17 - 59,90 zł

PREY - 59,90 zł

SHADOW WARRIOR ver.PL - 59,90 zł

SLEEPING DOGS: DEFINITIVE EDITION - 59,90 zł

TOMB RAIDER - THE DEFINITIVE EDITION - 59,90 zł

TEKKEN 6 HYBRID - 59,90 zł

BATTLEBORN - 39,99 zł

XCOM: ENEMY WITHIN - ADD ON - 39,99 zł

ASSASSINS CREED UNITY Greatest Hits PCSH - 39,99 zł

Xbox 360:

FAR CRY 3 CLASIC - 39,99 zł

RAYMAN LEGENDS CLASSICS 2 - 39,99 zł

OBCY: IZOLACJA EDYCJA NOSTROMO - 39,99 zł

SACRED 3 FIRST EDITION - 39,99 zł

TELLTALE - BATMAN GAME - 39,99 zł

WOLFENSTEIN: THE NEW ORDER OCCUPIED EDITION - 39,99 zł

YOUNG JUSTICE: LEGACY - 39,99 zł

FALLOUT 3 GAME OF THE YEAR CLASSIC - 59,90 zł

Adam Hajdamowicz