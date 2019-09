Google Cloud został strategicznym partnerem Operatora Chmury Krajowej

Rozwiązania chmurowe, które chcemy oferować polskiej gospodarce, będą milowym krokiem w jej ekspansji na świecie - powiedział w piątek prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło po zawarciu strategicznego partnerstwa między Operatorem Chmury Krajowej i Google.

Jagiełło ocenił, że "dzisiaj możemy mówić o fundamentalnym z punktu widzenia polskiej gospodarki kroku". "Fundamencie, na którym globalne technologie oferowane przez firmę Google mogą być używane dla rozwoju polskich firm i polskiej gospodarki. Wierzę głęboko w to, że te rozwiązania chmurowe, które chcemy oferować polskim firmom, polskim przedsiębiorstwom, polskiej gospodarce, będą milowym krokiem nie tylko w digitalizacji czy transformacji cyfrowej polskiej gospodarki, ale będą milowym krokiem w ekspansji gospodarczej polskich firm i polskiej gospodarki w Europie i na świecie" - dodał.

Prezes PKO BP zaznaczył, że to "nieunikniony trend światowy", w związku z tym warto, "byśmy go wykorzystali na jak najwcześniejszym etapie". "Warto, żebyśmy mieli bezpieczne, lokalne rozwiązania, które stworzą infrastrukturę do używania globalnych technologii" - podkreślił.

Współpraca z Google jest dowodem na to, że Operator Chmury Krajowej będzie w stanie zapewnić najwyższą jakość usług, a jego klienci będą mieć dostęp do najnowszych światowych technologii - powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Borys zauważył, że Polski Fundusz Rozwoju jest zainteresowany "projektami inwestycyjnymi, które wspierają rozwój nowoczesnych branż i przedsiębiorstw", a inwestycja w Operatora Chmury Krajowej (OChK) "idealnie wpisuje się w strategię PFR jako istotny element digitalizacji kraju".

"OChK dostarczy przedsiębiorcom nowoczesne i przystępne cenowo rozwiązania w oparciu o architekturę chmurową. Cieszy nas, że Operator Chmury Krajowej, którego jesteśmy akcjonariuszem, pozyskał do współpracy partnera - globalnego lidera tej technologii. Nawiązana współpraca jest dowodem na to, że Operator Chmury Krajowej będzie w stanie zapewnić najwyższą jakość usług, a jego klienci będą mieć dostęp do najnowszych światowych technologii" - podkreślił.

"Jestem przekonany, że ta współpraca wpłynie także pozytywnie na rozwój polskiego rynku IT i przyciągnie do niego najlepszych specjalistów" - powiedział Paweł Borys.

Strategiczne partnerstwo Operatora Chmury Krajowej i Google

Operator Chmury Krajowej (OChK) ogłosił dzisiaj zawarcie strategicznego partnerstwa z globalnym partnerem technologicznym - Google. Współpraca ma pomóc polskim firmom wdrażać i wykorzystać potencjał jaki oferują zaawansowane technologie chmury obliczeniowej w biznesie. Produkty Google Cloud Platform zostaną włączone do oferty Operatora Chmury Krajowej, a Google otworzy w Warszawie tzw. region Google Cloud - czyli hub infrastruktury technicznej i oprogramowania dedykowany dla klientów z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Region Google Cloud będzie pierwszą instalacją globalnej, publicznej chmury obliczeniowej w Europie Środkowej. Lokalizacja infrastruktury globalnego dostawcy usług chmurowych w Warszawie oraz współpraca na rzecz przyspieszenia wdrażania tych technologii w gospodarce, wzmacnia pozycję Polski jako regionalnego lidera także i w tym wymiarze. Cyfryzacja polskich przedsiębiorstw była jednym z kluczowych założeń, które leżały u podstaw projektu utworzenia Chmury Krajowej, zainicjowanego i rozwijanego przez PKO Bank Polski oraz przez Polski Fundusz Rozwoju, udziałowców OChK.

„Bardzo niedługo startujemy z regionem. Kiedy tylko osiągniemy gotowość techniczną” – powiedział na konferencji Michał Potoczek, prezes Operatora Chmury Krajowej. Hub infrastruktury technicznej i oprogramowania dedykowany dla klientów z Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej ma zostać otwarty w ciągu kilku miesięcy.

W październiku 2018 roku PKO BP z PFR podpisały porozumienie w sprawie powołania spółki technologicznej, która została operatorem krajowej chmury obliczeniowej. Chmura ma dostarczać cyfrowe usługi przechowywania i przetwarzania danych dedykowane polskim przedsiębiorcom oraz administracji publicznej.

Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP podtrzymał w piątek opinię, że warto byłoby w przyszłości wprowadzić operatora na GPW.

PKO BP jest 50 proc. udziałowcem tej spółki i jest jej pierwszym klientem.

Google Cloud oferuje technologie, produkty i narzędzia analityczne oparte na infrastrukturze technicznej, zapewniającej moc obliczeniową i usługi przechowywania danych. Klienci w Polsce w portfolio usług znajdą wszystkie kluczowe produkty Google Cloud Platform takie jak Compute Engine, App Engine, Google Kubernetes Engine, Cloud Bigtable, Cloud Spanner, czy BigQuery. (PAP/PAP BIznes)

Autor: Radosław Jankiewicz

rkj/ je/