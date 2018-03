Empik chce zwiększyć liczbę lokalizacji o kilkanaście do końca 2018 roku

Grupa Empik planuje planuje zwiększyć swą liczbę lokalizacji o kilkanaście do końca 2018 roku, poinformowała spółka.

"Od początku 2018 na mapie pojawiły się nowe sklepy z kluczowymi elementami koncepcji Future Store - w Galerii Katowickiej, w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu oraz w szczecińskim Molo, 5 istniejących lokalizacji przeszło natomiast remodelling. Jeszcze w marcu swoją premierę będą miały Empiki w Tychach (Gemini), we Wrocławiu (Auchan Bielany) a na początku kwietnia - w Gnieźnie (Galeria Piastova) i w Poznaniu (Komorniki). Jednocześnie z intensywnym programem otwarć nowych salonów, prowadzona jest akcja przebudowy wybranych działających lokalizacji do formatu Future Store" - czytamy w komunikacie

Jak zapowiedziała prezes Grupy Empik Ewa Szmidt-Belcarz, intensywna ekspansja tych Future Store Empik i księgarni Mole Mole będzie kontynuowana w kolejnych miesiącach 2018 roku.

Grupa otworzyła 18 nowych lokalizacji w 2018 roku - tj. 8 Future Store Empik: 3 premierowe salony i 5 sklepów po przebudowie, a także 10 księgarni Mole Mole.

"Z naszych flagowych sklepów metamorfozę przejdą w najbliższych miesiącach na przykład Empik w Galerii Krakowskiej oraz Empik w Złotych Tarasach. Po przebudowie będą to nowoczesne sklepy w ciekawej architekturze z licznymi udogodnieniami dla klientów" - powiedziała Szmidt-Belcarz, cytowana w komunikacie.

Grupa Empik to największa sieć sprzedaży produktów kultury i rozrywki w Polsce i lider w kategoriach wydawniczych (książka, muzyka, film).