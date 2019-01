Emilewicz i Gowin zapowiadają program "Energia plus"

Program "Energia plus" będzie dotyczył każdego Polaka, każdej rodziny, każdego samorządu i każdego przedsiębiorcy - mówiła podczas konwencji Porozumienia, wiceprezes tego ugrupowania, minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Zapowiedziała, że program zostanie uruchomiony jeszcze w tym roku.

"Jesteśmy dzisiaj jednym z najszybciej rozwijających się państw UE. Od kilku miesięcy Polska wstąpiła do klubu 25 najszybciej rozwijających się gospodarek świata. Nie jest to zasługą nas polityków, jest to zasługa każdego Polaka, który ma w sobie niezwykłą ilość energii" mówiła Emilewicz.

Przypomniała, że ostatnie dni roku upłynęły "pod wysokim napięciem" m.in. z powodu dyskusji o cenach energii. "Nie będziemy ponosić kosztów związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej. Nie chcemy płacić tam, gdzie to jest to niepotrzebne" mówiła Emilewicz.

"Program Energia Plus będzie dotyczył każdego Polaka, każdej rodziny, każdego samorządu i każdego przedsiębiorcy. To jest program dla nas wszystkich, ale to jest też program dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń" powiedziała.

"Chcemy inwestować i dawać środki na nowe technologie, bo tylko nowe technologie zagwarantują, że ten szybki wzrost gospodarczy, w jakim dzisiaj jesteśmy, to szybkie tempo damy radę utrzymać do końca meczu, do końca kolejnej dekady" podkreśliła szefowa MPiT.

Zapowiedziała, że program zostanie uruchomiony w tym roku i jeszcze w tym roku odczujemy pierwsze efekty. Podkreśliła, że skorzystają z niego rodziny, które obniżą koszty energii w gospodarstwach domowych o kwotę rzędu 2,5 tys. zł rocznie oraz przedsiębiorcy i samorządy, który będą mogli świadczyć "konkurencyjne, niedrogie usługi komunalne".

Celem programu "Energii plus" jest doprowadzenie do obniżenia ceny energii. Ma w tym pomóc upowszechnienie nowoczesnych technologii, takich jak instalacje fotowoltaiczne czy mikroelektrownie wodne. Program Energia Plus bazuje na modelu "prosumenckim", czyli takim, w którym korzystający z energii sami ją wytwarzają. Nadmiar mogliby sprzedaż lub przekazać do sieci i otrzymać z tego tytułu rekompensaty. (PAP)

autor: Małgorzata Wosion-Czoba

