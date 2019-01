Dom na Sycylii za 1 dolara? To możliwe

Wizja kupna mieszkania potrafi przerazić niejednego. Nie wspominając już o kupnie domu, a co dopiero za granicą. Jednak tym razem można spełnić swoje marzenie i to prawie za darmo - w sycylijskim miasteczku można nabyć posiadłość już za... 1 dolara. Ale czy do końca?

Władze Sambuca di Sicilia, bo o tym miasteczku mowa, postanowiły zachęcić zagranicznych turystów do odwiedzania swojego regionu, oferując sprzedaż kilkudziesięciu domów za 1 dolara.

Gmina boryka się z problemem wyludnienia. Ludzie wolą wyprowadzić się do większych miast, co powoduje, że w okolicy jest sporo opuszczonych i zaniedbanych posiadłości. Władze postanowiły więc upiec dwie pieczenie na jednym ogniu - opuszczone domy wystawione są na sprzedaż za 1 dolara, jednak nabywcy muszą się zobowiązać do jego wyremontowania, co może pochłonąć kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt tysięcy. Wymagana jest też wpłata kaucji w wysokości 5 tys. euro, która zwracana jest po zakończeniu renowacji. Należy mieć też na uwadze, że prace nad domem muszą odbyć się w ciągu trzech lat od jego zakupu.

Burmistrz miejscowości Giuseppe Cacioppo przekonuje jednak, że potencjalni nabywcy nie będą zawiedzeni. "Sambuca znajduje się w rezerwacie przyrodniczym. To kawałek ziemi, który jest pełen historii, otaczają nas wspaniałe plaże, lasy i góry. Jest cicho i spokojnie. To idealne miejsce na odpoczynek". Miasteczko wygrywało nawet konkurs telewizji RAI na najpiękniejszą miejscowość Włoch.

Nie jest to pierwsza taka oferta. Już na początku zeszłego roku pisaliśmy o możliwości zakupienia domu za 1 euro w Ollolai na Sardynii. Powodem, tak jak i w tym przypadku, były problemy demograficzne miasteczka. W ciągu ostatnich 50 lat populacja Ollolai spadła z 2250 osób do 1300, a ludzie wolą przenosić się do większych miast.

Zainteresowani zakupem mogą się kontaktować z gminą za pośrednictwem e-maila: case1euro@comune.sambucadisicilia.ag.it

DU