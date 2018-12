Dlaczego jest coraz więcej awarii w bankach? #ZapytajBankiera

Dziś o fenku, bankowych problemach technicznych oraz rynkowych wyroczniach.

Pamiętajcie, dbajcie o swoje cyberbezpieczeństwo – odświeżajcie hasła, nie klikajcie w linki z podejrzanych e-maili niby od banków, upewniajcie się co do adresu www, logując się do banku, nie róbcie tego w publicznych otwartych sieciach WiFi! Uczulamy na to w każdym tekście, gdy piszemy o phishingu, jak choćby w zeszłym tygodniu.

Szukamy pomysłu na imię dla fenka, maskotki porównywarki finansowej Smart Bankier. Opis zwierzaka może pomoże.

Szukamy 4 pytań do konkursu Wyrocznia 2019, w którym spytamy ekspertów, czy:

Czy po wyborach parlamentarnych Mateusz Morawiecki będzie premierem? Czy Rada Polityki Pieniężnej zmieni stopy procentowe? Czy Robert Kubica wygra wyścig F1? Czy dojdzie do upadłości któregoś z działających w Polsce banków? Czy indeks małych spółek (sWIG80) zanotuje lepszy wynik niż indeks dużych spółek (WIG20)? Czy cena bitcoina spadnie poniżej 1000 USD? Czy na koniec roku amerykański indeks S&P500 będzie wyżej niż na początku? Czy na koniec 2019 r. średnia cena Pb 95 na polskich stacjach będzie wyższa niż 6 zł? Czy indywidualni inwestorzy posiadający obligacje GetBacku otrzymają jakiekolwiek pieniądze od tej spółki? Czy na koniec roku funt brytyjski będzie kosztował ponad 5 zł? Czy gra „Cyberpunk 2077”, nad którą pracuje CD Projekt, trafi do sklepów? Czy na koniec roku WIG20 będzie wyżej niż na początku? Czy oprocentowanie najlepszych lokat w rankingach Bankier.pl przekroczy barierę 5%? Czy na koniec 2019 r. stopa bezrobocia rejestrowego w Polsce będzie niższa niż na koniec 2018 r.? Podaj kurs EUR/PLN na koniec 2019 r. (do czterech miejsc po przecinku)

Zgłaszajcie w komentarzach pod tekstem, w social mediach (z #ZapytajBankiera), na stronie zapytaj.bankier.pl i w poniższym formularzu:

Przemek Barankiewicz