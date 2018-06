CD Projekt zdominował sesję na GPW. WIG20 czerwony

WIG20 spadkiem zakończył poniedziałkowy handel. Czerwieni na GPW towarzyszyły niewielkie obroty. Tę ostatnią statystykę w pojedynkę starał się ratować CD Projekt.

Czerwony początek tygodnia na GPW. WIG20 po udanym początku dnia szybko zszedł pod kreskę i ostatecznie zakończył sesję 0,7 proc. pod kreską. Słabo wypadły także inne indeksy: WIG stracił 0,6 proc., mWIG 0,4 proc., a sWIG 0,3 proc. Warszawska giełda blado wyglądała na europejskim tle. W momencie zakończenia notowań na warszawskiej giełdzie zachodnioeuropejskie indeksy notowały wzrosty. DAX zwyżkował o 0,4 proc., FTSE szedł w górę o 0,7 proc., CAC zwyżkował o 0,4 proc. Włoski FTSE MIB rósł o 3,5 proc.

Dodatkowo słabo prezentowały się obroty. Te na szerokim rynku przy Książęcej wyniosły ledwie 693 mln zł. Pod względem obrotów sesję zdominował CD Projekt, na którym wskaźnik ten sięgnął aż 109 mln zł. Drugi pod tym względem KGHM wypracował obroty na poziomie 58 mln zł, więc niemal o połowę mniejsze.

Mocne zainteresowanie akcjami CD Projektu to zasługa publikacji zwiastuna "Cyberpunka 2077" . Filmik o długo oczekiwanej grze studia zebrał raczej pozytywne recenzje, nie przełożyło się to jednak na notowania CD Projektu, które spadły o 4,6 proc. To pokazuje, że pokazanie "Cyberpunka" na E3 było już w cenach. Dodatkowo inwestorzy kręcili nosem na fakt, że wciąż nieznana jest data premiery. Spadki mógł napędzić fakt, że wiele osób mogło grać pod zwiastun "Cyberpunka". Gdy ten się pojawił, zdecydowali się zamknąć swoją inwestycję.

Na niewielkim minusie dzień zamknęła Jastrzębska Spółka Węglowa (-0,4 proc.). Zarząd JSW porozumiał się z organizacjami związkowymi na temat wzrostu płac. Porozumienie zakłada podniesienie funduszu wynagrodzeń o 7 proc. od czerwca, co oznacza wzrost kosztów w spółce w 2018 roku o 187 mln zł. Ponadto jednorazowe świadczenie otrzymają pracownicy, którzy pracowali w JSW w 2016 r. i nadal są w niej zatrudnieni - łącznie na ten cel JSW przeznaczy ok. 370 mln zł. Jednocześnie pojawił się komunikat, w którym JSW poinformowała, że chce utworzyć trzeci subportfel w ramach JSW FIZ z kwotą 0,5-1 mld zł.

Na szerokim rynku kurs Mabionu wzrósł o 3,6 proc. Mabion podpisał z ministrem inwestycji i rozwoju umowę o dofinansowanie rozbudowy centrum badawczo-rozwojowego. Kwota dofinansowania wynosi 63,25 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

, spółka przekazała w komunikacie, że otrzymała pismo o rozwiązaniu umowy w Redzikowie (tarcza antyrakietowa). W efekcie dziś akcje spółki mocno taniały, momentami nawet o 16 proc. Na koniec dnia spółce udało się wyjść jednak ponad kreskę. I to o 8 proc.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3480,22 0,95 0,31 -2,39 -2,95 -0,68 DAX Niemcy 12842,91 0,60 0,57 -1,22 0,21 -0,58 FTSE 100 W.Brytania 7737,43 0,73 -0,05 0,17 2,79 0,65 CAC 40 Francja 5473,91 0,43 0,02 -1,23 3,29 3,04 IBEX 35 Hiszpania 9898,30 1,56 1,52 -3,63 -9,84 -1,45 FTSE MIB Włochy 22086,20 3,42 0,35 -8,58 4,56 1,07 ASE Grecja 758,96 -1,82 -2,52 -7,71 -2,96 -5,41 BUX Węgry 36606,38 -0,36 -1,58 -2,76 3,38 -7,04 PX Czechy 1077,28 -0,01 -0,25 -2,70 6,86 -0,08 RTS INDEX (w USD) Rosja 1142,02 -0,62 -2,62 -4,35 9,65 -1,07 BIST 100 Turcja 96661,36 0,82 -2,61 -5,10 -2,31 -16,19 WIG 20 Polska 2234,52 -0,69 1,10 -4,07 -4,13 -9,21 WIG Polska 58680,16 -0,57 0,81 -3,46 -4,09 -7,95 mWIG 40 Polska 4505,79 -0,44 0,02 -2,98 -7,57 -7,04

Adam Torchała