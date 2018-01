„Bitcoin to oszustwo” – prezes JP Morgan żałuje swoich słów

Jamie Dimon, prezes banku JP Morgan, został ponownie zapytany o bitcoina. Jeszcze w ubiegłym roku wyraził opinię, że „bitcoin to oszustwo”. Tym razem nie powtórzył już swoich wcześniejszych słów, wyraźnie łagodząc swoje stanowisko.

Prezes największego amerykańskiego banku został zaproszony do porannego wywiadu w telewizji FOX Business Network’s. Oprócz tak ważnych bieżących tematów, jak ostatnia reforma podatkowa w USA, gospodarka oraz opieka zdrowotna, wdzięcznym tematem do rozmowy okazał się także bitcoin i kryptowaluty.

Prowadząca program Maria Bartiromo zapytała Jamiego Dimona o jego słynne już słowa wypowiedziane we wrześniu ubiegłego roku. „To oszustwo” – tymi słowami Dimon określił wtedy bitcoina w trakcie zorganizowanej przez CNBC konferencji finansowej „Delivering Alpha” . Tym razem Dimon od razu zadeklarował: „Żałuję tego, co wtedy powiedziałem. Bitcoin jest dla mnie interesujący tylko z tego punktu widzenia, jakie będą co do niego decyzje rządów, gdy stanie się naprawdę czymś dużym. Mam po prostu inne zdanie na ten temat niż inni ludzie. A samym tematem nie jestem tak bardzo zainteresowany” – zadeklarował.

Prowadząca zacytowała także wyniki badań przeprowadzonych wśród młodych ludzi, z których wynika, że 30% z nich deklaruje, że chętniej zainwestowałoby w bitcoiny niż obligacje i akcje. Dimon roześmiał się na to stwierdzenie i jakby na potwierdzenie powiedział, że jego córka kupiła dwa bitcoiny. „Zarobiła na nich i teraz myśli, że jest geniuszem” – stwierdził.

Tymczasem kurs bitcoina znajduje się wciąż w korekcie wcześniejszych wzrostów. Minęły już ponad trzy tygodnie od dnia, kiedy ustanowił swój rekord wszech czasów, zdobywając niemal poziom 20 tys. dol. Od tego czasu jego kurs podlega sporym wahaniom, a– wynika z danych serwisu Coindesk publikującego indeks bitcoina oparty na kursach kilku największych giełd. To oznacza, że tylko dzisiaj stracił on ponad 5% na wartości, a od swoich szczytów straty wynoszą już ponad 30%.

MD